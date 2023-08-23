Григорій Решетник потрапив у скандал через поїздку за кордон – українці розлючені

Український телеведучий Григорій Решетник на заході в Італії. Фото: Instagram Григорія Решетника

Український телеведучий, ведучий романтичного шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник показав себе за кордоном. Відомий телеведучий поділився кадрами зі своєю дружиною Христиною, з якою він разом перебуває в іншій країні.

Відповідними кадрами Григорій Решетник поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Публікація Григорія Решетника

Відомий український ведучий зараз перебуває зі своєю дружиною Христиною у Празі. Там Григорій Решетник працював ведучим на дні народженні подруги сім’ї. Ведучий розважав гостей на святі, а його дружина розповідала всім про роботу свого чоловіка.

Телеведучий показав відео, де можна побачити, як він зі своєю дружиною позує на фоні прикрашеної фотозони. При цьому, сам Григорій одягнений у класичний костюм чорного кольору, а його дружина Христина — у гарну коротку сукню та на підборах.

Публікація Григорія Решетника з Праги. Фото: скриншот з Instagram

"Нарешті зустрілися", — написав український телеведучий Григорій Решетник під сімейними кадрами.

Втім, серед підписників зірки одразу ж почали з’являтися різні думки стосовно цих кадрів. Одні люди почали писати компліменти на адресу ведучого та його дружини, а інші стали критикувати його за те, що він поїхав за кордон під час війни.

З кожною наступною дитиною Христинка тільки гарнішає

Три хлопчика, вау фігура, вау, що за секрет!!! Христина — Ви неймовірна! Де Ви замовляли таку сукню? Скажіть, будь ласка, воно теж просто

А що це за неанонсований фінал "Холостяка"?

Ганьба!!!! Хлопці на передовій гинуть, а Гриші весело!!! А чому??? Тому що у Гриші немає на передовій з родичів нікого, да і самого Гриші

Ганьба вам. Батько трьох синів, а ховаєтесь за своєю працею, за трьома синами… Нічого не бачу гарного в вашій парі. Побажання - дочекайтеся Перемоги наших Захисників, а тоді вже і жирійте, якщо совість дозволить…

Коментарі зі сторінки Григорія Решетника. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Григорія Решетника. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Григорія Решетника. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Григорія Решетника. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на закордонні поїздки

Телеведучий досить часто їздить до інших країн через те, що він є багатодітним батьком. Але кожна його закордонна поїздка під час повномасштабної війни закінчується чималою критикою від користувачів мережі.

Наприклад, Григорій разом зі своєю дружиною Христиною їздили до Риму, звідки показували фото. Підписники одразу ж почали його критикували, через що він нагадав, що поїхав туди не відпочивати, а працювати.

Публікація Григорія Решетника з Риму. Фото: скриншот з Instagram

А минулого року його засудили за поїздку до Праги.

Публікація Григорія Решетника з Праги. Фото: скриншот з Instagram

Втім, зірковий ведучий не звертає уваги на цю критику, а продовжує ділитися фото та відео з-за кордону.

Нагадаємо, ми писали про те, що телеведучий Григорій Решетник зі своєю дружиною Христиною звернувся до всіх хейтерів.

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Григорій Решетник показав справжній біль для українців.

Також ми повідомляли про те, що український ведучий Григорій Решетник висловився про свою поїздку за кордон.