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Жена Виктора Павлика Катя Репяхова рассказала о состоянии годовалого сына с тяжелым диагнозом

3 мая 2023 12:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Катя Репяхова рассказала о диагнозе маленького сына – что сказали врачи
Певец Виктор Павлик с женой Катей Репяховой во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молодая жена известного украинского певца и народного артиста Украины Виктора Павлика Катя Репяхова поделилась подробностями семейной жизни. Женщина рассказала о том, как она сходила к врачу со своим маленьким сыном Мишей, страдающим проблемами с задержкой речи.

Об этом Катя Репяхова рассказала в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Не так давно молодая жена украинского народного артиста Виктора Павлика рассказала о том, что у ее годовалого сына Миши есть проблемы с задержкой речи. Поэтому женщина с мужем решила обратиться к врачу, чтобы узнать причины этой проблемы.

Виктор Павлик, Катя Репяхова и их сын Миша
Виктор Павлик с женой Катей Репяховой и сыном Мишей во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Судя по рассказу Кати Репяховой, она с маленьким сыном посетила невролога, после чего обследовалась у лора. Женщина считала, что у ее сына в ухе серная пробка, из-за чего он плохо слышит, а значит, задерживается речь.

"Я уже думаю, может у Миши серная пробка, которая делает снижение слуха (а значит и задержку). Потому что когда-то у нас было много серы, если вы помните, Миша все время лез в ушки. И сейчас трогает", – рассказала молодая жена Виктора Павлика.

Скриншот со Stories Кати Репяховой
Скриншот со Stories Кати Репяховой. Фото: Instagram

Также Катя Репяхова отметила, что у ее маленького сына нет врожденных заболеваний.

По словам молодой жены артиста, ее поход к лору не дал результатов, ведь он не нашел каких-либо отклонений. Катя Репяхова отметила, что у ее сына нет пробок, серы и каких-то опасных аденоидов, а слух проверял сурдолог.

Скриншот со Stories Кати Репяховой
Скриншот со Stories Кати Репяховой. Фото: Instagram

В конце концов у годовалого сына Кати Репяховой и Виктора Павлика обнаружили специфическое расстройство речевой артикуляции.

Скриншот со Stories Кати Репяховой
Скриншот со Stories Кати Репяховой. Фото: Instagram

Напомним, мы писали о том, что молодая жена Виктора Павлика призналась, кто в ее семье зарабатывает больше.

Ранее мы рассказывали, что супруга Виктора Павлика Катя Репяхова рассказала о самочувствии после пластических операций.

Также мы сообщали, что Катя Репяхова назвала стоимость своей пластической операции.

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