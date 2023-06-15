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"Очень болит": Дашу Квиткову "накрыло" после развода с Никитой Добрыниным

15 июня 2023 12:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Даша Квиткова рассказала о настоящей боли – девушка дала ценные советы
Победительница шоу "Холостяк-9" Даша Квиткова в метро Нью-Йорка. Фото: instagram.com/p/CtBt2zfoPYn/?hl=ru
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Бывшая жена известного украинского теле- и радиоведущего Никиты Добрынина, блогерша и победительница шоу "Холостяк-9" Даша Квиткова обратилась к публике с ценными советами. Девушка подняла тему стресса и рассказала, как его можно преодолеть.

Соответствующую публикацию Даша Квиткова разместила на своей странице в Instagram.

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"Стресс. Знакомый каждому украинцу на фоне изнурительного времени и трагических событий. Трудно овладеть собой и не сдаваться, даже когда кажется, что это невозможно. Но постоянное пребывание организма в стрессовом состоянии может вызвать нервные расстройства и эмоциональные срывы, а наше здоровье не должна погаснуть раньше, чем придет наша победа. Хочу поделиться своими лайфхаками, которые помогают мне снимать напряжение и преодолевать свой стресс. Спорт. Когда плохо, когда очень болит и хочу освободиться от этого чувства, состояния и мыслей, я иду в зал и работаю на 200% из 100%", — написала Даша Квиткова.

Даша Билетная
Бывшая Никита Добрынина Даша Квиткова на фотосессии в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/p/CtURdbtIg5p/?hl=ru

По словам девушки, физическая активность также помогает с болью, действуя на организм как болеутоляющие. Также, утверждает Даша Квиткова, бороться со стрессом помогает музыка и объятия, которые так важны для преодоления стресса и боли.

"Смех. Не ругайте себя за то, что вам после стресса хочется смеяться или смотреть какие-нибудь забавные видео в ленте. Это один из действенных способов преодолеть эмоциональное напряжение, потому что смех не только продлевает жизнь, но и снижает уровень гормонов стресса. Юмор является немедленной реакцией мозга на отрицательные эмоции. Работа головой. Это может быть ваша работа, стрельба (как в моем случае), узнавание чего-нибудь нового, работа с психологом, поход в театры, чтение книги или просмотр кино. Помните, что наше с вами оружие — это наша сила. Берегите себя", — также добавила бывшая Никита Добрынина.

Напомним, мы писали о том, что жена Никиты Добрынина Даша Квиткова показала себя в необычной фотосессии.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская блогерша Даша Квиткова показала, как она становится лучшей версией себя.

Также мы сообщали о том, что победительница шоу "Холостяк-9" Даша Квиткова показала обнаженное тело.

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