Даша Квиткова рассказала о настоящей боли – девушка дала ценные советы

Победительница шоу "Холостяк-9" Даша Квиткова в метро Нью-Йорка. Фото: instagram.com/p/CtBt2zfoPYn/?hl=ru

Бывшая жена известного украинского теле- и радиоведущего Никиты Добрынина, блогерша и победительница шоу "Холостяк-9" Даша Квиткова обратилась к публике с ценными советами. Девушка подняла тему стресса и рассказала, как его можно преодолеть.

Соответствующую публикацию Даша Квиткова разместила на своей странице в Instagram.

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"Стресс. Знакомый каждому украинцу на фоне изнурительного времени и трагических событий. Трудно овладеть собой и не сдаваться, даже когда кажется, что это невозможно. Но постоянное пребывание организма в стрессовом состоянии может вызвать нервные расстройства и эмоциональные срывы, а наше здоровье не должна погаснуть раньше, чем придет наша победа. Хочу поделиться своими лайфхаками, которые помогают мне снимать напряжение и преодолевать свой стресс. Спорт. Когда плохо, когда очень болит и хочу освободиться от этого чувства, состояния и мыслей, я иду в зал и работаю на 200% из 100%", — написала Даша Квиткова.

Бывшая Никита Добрынина Даша Квиткова на фотосессии в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/p/CtURdbtIg5p/?hl=ru

По словам девушки, физическая активность также помогает с болью, действуя на организм как болеутоляющие. Также, утверждает Даша Квиткова, бороться со стрессом помогает музыка и объятия, которые так важны для преодоления стресса и боли.

"Смех. Не ругайте себя за то, что вам после стресса хочется смеяться или смотреть какие-нибудь забавные видео в ленте. Это один из действенных способов преодолеть эмоциональное напряжение, потому что смех не только продлевает жизнь, но и снижает уровень гормонов стресса. Юмор является немедленной реакцией мозга на отрицательные эмоции. Работа головой. Это может быть ваша работа, стрельба (как в моем случае), узнавание чего-нибудь нового, работа с психологом, поход в театры, чтение книги или просмотр кино. Помните, что наше с вами оружие — это наша сила. Берегите себя", — также добавила бывшая Никита Добрынина.

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