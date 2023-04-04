У Олі Полякової почали відпадати вії – це побачила вся країна

Українська співачка зганьбилася на публіку під час зйомок шоу з Машею Єфросиніною.

Популярна українська співачка та акторка Оля Полякова зганьбилася на камеру на очах у всієї країни. Відома артистка зустрілася разом зі своєю колегою, українською ведучою Машею Єфросиніною, на зйомках, під час яких в неї просто відклеїлися накладні вії.

Про це повідомляє сайт Новини.LIVE з посиланням на Instagram-сторінку Олі Полякової.

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Не так давно українська співачка почала вести спільне шоу з Машею Єфросиніною під назвою "Дорослі дівчата". Під час зйомок Оля Полякова вже не раз ганьбилася перед глядачами.

Наприклад, нещодавно Маша Єфросиніна та Оля Полякова ділилися кумедними випадками зі свого життя. Під час обговорення українська співачка виявила, що їй принесли чай, в якому плавали личинки. Артистка не стала гніватися та вирішила це висміяти.

"Погляньте, що вони мені дали в чашці. Там були личинки. А ми це п'ємо. Факап стався навіть тут, під час запису", – сказала Оля Полякова просто під час інтерв’ю.

На цей раз українська артистка приготувалася до зйомок та вирішила насмішити шанувальників. Оля Полякова показала Машу Єфросиніну на камеру та саму себе. Вона відкреслила, що все виглядає добре, але в неї відклеїлися вії.

"Доброго часу доби, дорогі мої. Це я, а це моя подруга Маша, яка не любить користуватись фільтрами, бо думає, що й так гарна. І це правда! Ми сьогодні знімаємо класну програму, яка має назву "Вік". Ох, вії відклеїлися. Взагалі, дуже страшна тема, але ми справляємося", – заявила на камеру відома українська виконавиця.

Нагадаємо, ми писали, що нове кулінарне шоу зі співачкою Олею Поляковою викликало неоднозначну реакцію у публіки.

Раніше ми розповідали, що співачка Оля Полякова розповіла, хто в її родині розмовляє українською краще.

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