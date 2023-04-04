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"Очень страшная..": Оля Полякова "села в лужу" перед Машей Ефросининой

4 апреля 2023 16:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
У Оли Поляковой начали отпадать ресницы – это увидела вся страна
Украинская певица опозорилась на публику во время съемок шоу с Машей Ефросининой.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Популярная украинская певица и актриса Оля Полякова опозорилась на камеру на глазах всей страны. Известная артистка встретилась вместе со своей коллегой, украинской ведущей Машей Ефросининой, на съемках, во время которых у нее просто отклеились накладные ресницы.

Об этом сообщает сайт Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-страницу Оли Поляковой.

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Недавно украинская певица начала вести совместное шоу с Машей Ефросининой под названием "Взрослые девочки". Во время съемок Оля Полякова уже не раз позорилась перед зрителями.

Оля Полякова показала совместное шоу с Машей Ефросининой

К примеру, недавно Маша Ефросинина и Оля Полякова делились забавными случаями из своей жизни. В ходе обсуждения украинская певица обнаружила, что ей принесли чай, в котором плавали личинки. Артистка не стала сердиться и решила это высмеять.

Оля Полякова на шоу с Машей Ефросининой

"Посмотрите, что они мне дали в чашке. Там были личинки. А мы это пьем. Факап произошел даже здесь, во время записи", – сказала Оля Полякова прямо во время интервью.

В этот раз украинская артистка приготовилась к съемкам и решила насмешить поклонников. Оля Полякова показала Машу Ефросинину на камеру и саму себя. Она отметила, что все выглядит хорошо, но у нее отклеились ресницы.

Оля Полякова показала Машу Ефросинину

Оля Полякова показала себя на съемках шоу

"Доброе времени суток, дорогие мои. Это я, а это моя подруга Маша, которая не любит пользоваться фильтрами, потому что думает, что и так хороша. И это правда! Мы сегодня снимаем классную программу, которая называется "Вік". Ох, ресницы отклеились. Вообще, очень страшная тема, но мы справляемся", - заявила на камеру известная украинская исполнительница.

Напомним, мы писали, что новое кулинарное шоу с певицей Олей Поляковой вызвало неоднозначную реакцию у публики.

Ранее мы рассказывали, что певица Оля Полякова рассказала, кто в ее семье разговаривает по-украински лучше.

Также мы сообщали, что украинская певица Ольга Полякова чувственно выступила на концерте в Киеве.

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