Каті Репяховій довелося вести свого маленького сина до лікарні – що сталося

Український артист Віктор Павлік зі своїм сином Михайликом. Фото: Instagram Віктора Павліка

Молода дружина українського артиста Віктора Павліка Катя Репяхова поділилася дуже сумною новиною. Жінка розповіла, що в її маленького сина Михайлика вночі погіршився стан здоров’я, через що їй довелося йти з ним до лікаря.

Про це Катя Репяхова розповідає у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Що сталося?

Дружина Віктора Павліка зазначає, що її ранок почався не так, як би їй хотілося. Справа в тому, що їй довелося терміново йти до педіатра через те, що її маленькому синові було погано. В нього вночі підвищилася температура, але інших симптом в нього не було.

"Сьогодні мій ранок розпочався не з кави. Не плановий візит до педіатра. Вночі температура 40, більше симптомів немає. Прийшли одразу до педіатра, виключили вушка, животик, горло, стоматит", — стверджує молода дружина Віктора Павліка.

Stories дружини Віктора Павліка Каті Репяхової. Фото: скриншот з Instagram

Stories дружини Віктора Павліка Каті Репяхової. Фото: скриншот з Instagram

За словами Каті Репяхової, до того моменту, як її маленький син не пішов до дитячого садочку, він так часто не хворів. Втім, Катя не сильно переживає та зазначає, що вони продовжують жити та з усім впораються. Також вона вважає, що краще її дитина перехворіє у маленькому віці.

"До садочку Міша так часто не хворів, це факт. Але! Зберігаємо спокій і продовжуємо жити. Чим раніше познайомиться з усіма вірусами, тим краще", — також додала молода дружина відомого українського виконавця Катя Репяхова.

Stories дружини Віктора Павліка Каті Репяхової. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про проблеми зі здоров’ям у хлопчика?

Відомо, що син Віктора Павліка та Каті Репяхової має проблеми зі здоров’ям. У два роки маленький хлопчик все ще не розмовляє, а лікарі виявили у нього затримку мови. За словами співака, його син все чує та розуміє, але не розмовляє.

Співак Віктор Павлік зі своєю дружиною Катею Репяховою та сином Михайликом. Фото: Instagram Каті Репяхової

А останнім часом він дуже часто хворіє, наприклад, нещодавно він підхопив аденовірус, через що в нього спочатку була висока температура, а потім діарея, запалення очей та блювота.

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Віктора Павліка розповіла про остаточний діагноз свого маленького сина.

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