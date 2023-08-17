Кате Репяховой пришлось вести своего маленького сына в больницу – что произошло

Украинский артист Виктор Павлик со своим сыном Мишей. Фото: Instagram Виктора Павлика

Молодая жена украинского артиста Виктора Павлика Катя Репяхова поделилась очень грустной новостью. Женщина рассказала, что у ее маленького сына Миши ночью ухудшилось состояние здоровья, из-за чего ей пришлось идти с ним к врачу.

Об этом Катя Репяхова рассказывает в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Что произошло?

Жена Виктора Павлика отмечает, что ее утро началось не так, как ей хотелось бы. Дело в том, что ей пришлось срочно идти к педиатру из-за того, что ее маленькому сыну было плохо. У него ночью поднялась температура, но других симптомов у него не было.

"Сегодня мое утро началось не с кофе. Не плановый визит к педиатру. Ночью температура 40, больше симптомов нет. Пришли сразу к педиатру, исключили ушки, животик, горло, стоматит", — утверждает молодая жена Виктора Павлика.

Stories жены Виктора Павлика Кати Репяховой. Фото: скриншот из Instagram

Stories жены Виктора Павлика Кати Репяховой. Фото: скриншот из Instagram

По словам Кати Репяховой, до того момента, как ее маленький сын не пошел в детский сад, он так часто не болел. Однако, Катя не сильно переживает и отмечает, что они продолжают жить и со всем справяться. Также она считает, что лучше ее ребенок переболеет в маленьком возрасте.

"До садика Миша так часто не болел, это факт. Но! Сохраняем спокойствие и продолжаем жить. Чем раньше познакомится со всеми вирусами, тем лучше", — также добавила молодая жена известного украинского исполнителя Катя Репяхова.

Stories жены Виктора Павлика Кати Репяховой. Фото: скриншот из Instagram

Что известно о проблемах со здоровьем у мальчика?

Известно, что у сына Виктора Павлика и Кати Репяховой проблемы со здоровьем. В два года маленький мальчик все еще не разговаривает, а врачи обнаружили у него задержку речи. По словам певца, его сын все слышит и понимает, но не разговаривает.

Певец Виктор Павлик со своей женой Катей Репяховой и сыном Мишей. Фото: Instagram Кати Репяховой

А в последнее время он очень часто болеет, например, недавно он подхватил аденовирус, из-за чего у него сначала была высокая температура, а затем диарея, воспаление глаз и рвота.

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