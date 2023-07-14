Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Катя Репяхова раптово заявила про невиліковну хворобу Віктора Павліка arrow

Катя Репяхова раптово заявила про невиліковну хворобу Віктора Павліка

14 липня 2023 11:29
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Катя Репяхова розповіла про проблеми свого чоловіка – що з Віктором Павліком
Український артист Віктор Павлік зі своєю дружиною Катею Репяховою на фотосесії. Фото: instagram.com/p/CZ9FkQtN-Bu/?img_index=2
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молода дружина відомого українського співака та народного артиста Віктора Павліка Катя Репяхова відверто розповіла про проблеми зі здоров’ям свого чоловіка. Жінка розповіла про те, що в його коханого проблеми із серцем.

Про це Катя Репяхова повідомила в розділі Stories на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Читайте також:

Дружина українського виконавця дуже активно веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram. Вона досить часто ділиться різними подробицями свого життя, більш того, вона відверто розповідає про проблеми зі здоров’ям свого сина та чоловіка.

Цього разу Катя Репяхова розповіла про те, як її чоловік Віктор Павлік сходив до лікаря. За словами артиста, йому терміново потрібно робити операцію, інакше можуть бути дуже погані наслідки. 

Stories Каті Репяхової
Stories дружини Віктора Павліка Каті Репяхової. Фото: скріншот з Instagram

"Ходжу під ризиком раптової смерті, набуте за життя. Так сказав лікар, операція неминуча", – написав Віктор Павлік своїй молодій дружині в переписці в Telegram.

Більш того, молода дружина розповіла про те, які проблеми в її чоловіка з самого народження. 

Stories Каті Репяхової
Stories дружини Віктора Павліка Каті Репяхової. Фото: скріншот з Instagram

"Віктор Франкович, як виявилось, народився з пороком серця. І наразі з віком один з клапанів вийшов з ладу, не виконує свою функцію. І треба ставити штучний клапан. Після цього далі житиме повноцінне життя, як його однолітки, без такої проблеми. Операцію запланували на осінь", – написала Катя Репяхова. 

Нагадаємо, ми писали про те, що молода дружина Віктора Павліка розповіла про діагноз свого сина. 

Раніше ми розповідали про те, що дружина співака Віктора Павліка Катя Репяхова зізналася, що вона хоче змінити в своєму тілі. 

Також ми повідомляли про те, що дружина Віктора Павліка показала, як вона змінилася після пластичної операції. 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Корупція, зарплати військовим, контрабанда та бек-офіси. Велике інтерв'ю з Ярославом Железняком

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз