Катя Репяхова розповіла про проблеми свого чоловіка – що з Віктором Павліком

Український артист Віктор Павлік зі своєю дружиною Катею Репяховою на фотосесії. Фото: instagram.com/p/CZ9FkQtN-Bu/?img_index=2

Молода дружина відомого українського співака та народного артиста Віктора Павліка Катя Репяхова відверто розповіла про проблеми зі здоров’ям свого чоловіка. Жінка розповіла про те, що в його коханого проблеми із серцем.

Про це Катя Репяхова повідомила в розділі Stories на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Дружина українського виконавця дуже активно веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram. Вона досить часто ділиться різними подробицями свого життя, більш того, вона відверто розповідає про проблеми зі здоров’ям свого сина та чоловіка.

Цього разу Катя Репяхова розповіла про те, як її чоловік Віктор Павлік сходив до лікаря. За словами артиста, йому терміново потрібно робити операцію, інакше можуть бути дуже погані наслідки.

Stories дружини Віктора Павліка Каті Репяхової. Фото: скріншот з Instagram

"Ходжу під ризиком раптової смерті, набуте за життя. Так сказав лікар, операція неминуча", – написав Віктор Павлік своїй молодій дружині в переписці в Telegram.

Більш того, молода дружина розповіла про те, які проблеми в її чоловіка з самого народження.

Stories дружини Віктора Павліка Каті Репяхової. Фото: скріншот з Instagram

"Віктор Франкович, як виявилось, народився з пороком серця. І наразі з віком один з клапанів вийшов з ладу, не виконує свою функцію. І треба ставити штучний клапан. Після цього далі житиме повноцінне життя, як його однолітки, без такої проблеми. Операцію запланували на осінь", – написала Катя Репяхова.

Нагадаємо, ми писали про те, що молода дружина Віктора Павліка розповіла про діагноз свого сина.

Раніше ми розповідали про те, що дружина співака Віктора Павліка Катя Репяхова зізналася, що вона хоче змінити в своєму тілі.

Також ми повідомляли про те, що дружина Віктора Павліка показала, як вона змінилася після пластичної операції.