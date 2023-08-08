Катя Репяхова назвала остаточний діагноз свого сина – чому він не розмовляє

Дружина Віктора Павліка Катя Репяхова зі своїм сином Михайликом на вечірці на честь його дня народження. Фото: instagram.com/p/CtmPwSutAmB/?img_index=1

Молода дружина Віктора Павліка Катя Репяхова розповіла про остаточний діагноз свого дворічного сина Михайлика. Жінка розповіла про завершення обстеження, яке дало відповіді на головне питання щодо проблем зі здоров’ям її дитини.

Про це Катя Репяхова розповіла у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Проблеми зі здоров’ям у сина Віктора Павліка та Каті Репяхової

Маленький син українського співака Віктора Павліка має проблеми зі здоров’ям, а саме — затримку мовлення. Зараз йому вже два роки, але він все ще не став розмовляти, через що Віктор Павлік та його дружина Катя Репяхова дуже непокояться.

Український співак Віктор Павлік зі своєю дружиною Катею Репяховою та їхнім сином Михайликом на фотосесії. Фото: instagram.com/p/CucSGJctstR/?img_index=4

Жінка дуже активно розповідає про цю проблему своїм підписникам, зазначивши, що її син інколи не чує своє ім’я та може мати проблеми зі слухом. Вона пішла з ним на обстеження, яке показало, що в її сина немає затримки розвитку.

Обстеження Михайлика

За словами Катерини, лікарі перевіряли вестибулярний апарат її дитини, а також аналізували дрібну моторику та маніпулятивну здатність. Виявляється, у маленького хлопчика є проблеми з вестибулярною системою.

"Три місяці тривало наше обстеження. І воно завершене)) Ми отримали відповіді на всі питання. Їх більше нема", — зазначила Катя Репяхова.

Stories дружини Віктора Павліка Каті Репяхової. Фото: скриншот з Instagram

Тому лікарі порадили Катерині та Віктору придбати спеціальний прилад, який може коригувати ходу їхнього сина.

"Треба нам більше ходити в обтяжувачах", — зазначила молода дружина українського виконавця Віктора Павліка, показавши кадри, де її син ходить в цих обтяжувачах.

Stories дружини Віктора Павліка Каті Репяхової. Фото: скриншот з Instagram

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