Джастін Теру розповів про розлучення з Дженніфер Еністон – що каже актор

Актор Джастін Теру з колишньою дружиною Дженніфер Еністон на прем'єрі свого фільму у Лос-Анджелесі. Фото: Pinterest

Відомий американський актор, 51-річний сценарист та продюсер Джастін Теру прокоментував свій шлюб з популярною голлівудською зіркою Дженніфер Еністон. Популярний актор висловився про те, що люди кажуть про його одруження з Дженніфер Еністон.

Про це повідомляє портал "Esquire"

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Відомо, що американський актор та продюсер був у шлюбі з Дженніфер Еністон у період з 2015 до 2018 року. Тепер він стверджує, що він не хоче обговорювати шлюб з американською зіркою публічно, а залишити це "у чотирьох стінах".

"Я хочу, щоб усі мої стосунки існували в чотирьох стінах тієї кімнати, у якій би ми не були. Я не намагаюся ухилятися, але я розмовляю з Джен – я не говорю про Джен", – заявив американський актор, коментуючи розлучення з Дженніфер Еністон.

Актор Джастін Теру з колишньою дружиною Дженніфер Еністон на прем'єрі свого фільму у Лос-Анджелесі. Фото: google.com

Крім того, Джастін Теру заявив, що маючи стосунки, які постійно "висвітлюються" на публіку, він не хоче про них всюди говорити. Актор не хоче, щоб його особисте життя "перетворювалося на річ", та обирає не говорити про нього постійно.

Варто зазначити, що Джастін Теру одружився на Дженніфер Еністон у 2015 році. У 2011 році вони вперше побачили одне одного на зйомках фільму "Жага подорожей", граючи головні ролі. Але вже у 2018 році їх шлюб, на жаль, розпався.

Актор Джастін Теру та колишня дружина Дженніфер Еністон на Голлівудській Алеї слави у Каліфорнії. Фото: Depositphotos

За словами зірок, вони хотіли засекретити їхні особисті проблеми, але через плітки вони не змогли цього зробити. Актори вирішили зробити публічну заяву, щоб безпосередньо розказати всю правду про їхні стосунки з американською зіркою.

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