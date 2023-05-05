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Джастин Теру о разводе с Дженнифер Энистон: "Хочу, чтобы существовали в четырех стенах"

5 мая 2023 19:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Джастин Теру рассказал о разводе с Дженнифер Энистон – что говорит актер
Актер Джастин Теру с бывшей женой Дженнифер Энистон на премьере фильма в Лос-Анджелесе. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный американский актер, 51-летний сценарист и продюсер Джастин Теру прокомментировал свой брак с популярной голливудской звездой Дженнифер Энистон. Популярный актер высказался о том, что люди говорят о его женитьбе на Дженнифер Энистон.

Об этом сообщает портал "Esquire"

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Известно, что американский актер и продюсер состоял в браке с Дженнифер Энистон в период с 2015 по 2018 год. Теперь он утверждает, что он не хочет обсуждать брак с американской звездой публично, а хочет оставить это "в четырех стенах".

"Я хочу, чтобы все мои отношения существовали в четырех стенах той комнаты, в которой бы мы ни были. Я не пытаюсь уворачиваться, но я говорю с Джен – я не говорю о Джен", – заявил американский актер, комментируя развод с Дженнифер Энистон.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон
Актер Джастин Теру с бывшей женой Дженнифер Энистон на премьере фильма в Лос-Анджелесе. Фото: google.com

Кроме того, Джастин Теру заявил, что имея постоянно "освещаемые" отношения на публику, он не хочет о них повсюду говорить. Актер не хочет, чтобы его личная жизнь "превращалась в вещь", но выбирает не говорить о ней постоянно.

Стоит отметить, что Джастин Теру женился на Дженнифер Энистон в 2015 году. В 2011 году они впервые увидели друг друга на съемках фильма "Жажда путешествий", играя главные роли. Но уже в 2018 году их брак, к сожалению, распался.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон
Актер Джастин Теру и бывшая жена Дженнифер Энистон на Голливудской Аллее славы в Калифорнии. Фото: Depositphotos

По словам звезд, они хотели засекретить их личные проблемы, но из-за сплетней они не смогли этого сделать. Актеры решили сделать публичное заявление, чтобы напрямую рассказать всю правду об их отношениях с американской звездой.

Напомним, мы писали о том, что американская актриса Дженнифер Энистон рассказала, куда они потратила первую зарплату от фильма "Друзья".

Ранее мы рассказывали, что актриса Дженнифер Энистон отреагировала на критику фильма "Друзья".

Также мы сообщали о том, что известная звезда Дженнифер Энистон показала себя в пикантном платье.

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