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Дженнифер Энистон без стыда показала седые волосы: "Форма личного брендинга"

8 июня 2023 12:08
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дженнифер Энистон показала седину на волосах – поклонники в шоке
Американская актриса Дженнифер Энистон во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная американская актриса и звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон поделилась новыми кадрами со своим лицом. Популярная актриса показала поклонникам свою седину на волосах, демонстрируя средство для волос собственного бренда.

Соответствующее видео Дженнифер Энистон разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Пока одни знаменитости пытаются скрыть седину на волосах, другие решают, наоборот, принять этот факт. Так поступила и американская актриса Дженнифер Энистон, решившая показать себя в натуральном виде, демонстрируя свою седину на волосах.

Американская звезда видимо не очень переживает из–за этого, потому что она якобы специально заколола волосы, чтобы поклонники это заметили. На кадрах 54–летняя известная телезвезда показывает средство для волос собственного бренда LolaVie

"Новая @lolavie капля", – написала в своей публикации американская актриса Дженнифер Энистон.

Люди, заметив новое видео американской телезвезды, не стали молчать и начали замечать некоторую вещь. Так, подписчики Дженнифер Энистон заметили, как она показала свою седину на волосах, и начали оставлять много комментариев на эту тему.

"Твоя седина КРАСИВАЯ! Он вам очень идет и делает ваши глаза еще более выразительными", "Демонстрация седины – новая форма личного брендинга", "Я не думаю, что это замечательно. Я думаю, что это чрезмерно светлые волосы, в любом случае она выглядит очень естественно красивой!!", – высказались люди в комментариях.

Комментарии со страницы Дженнифер Энистон
Комментарии со страницы Дженнифер Энистон. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Дженнифер Энистон
Комментарии со страницы Дженнифер Энистон. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что американскую звезду Дженнифер Энистон заметили на свидании с бывшим Джастином Теру.

Ранее мы рассказывали о том, что американская актриса Дженнифер Энистон объяснила, куда она потратила первую зарплату из сериала "Друзья".

Также мы сообщали о том, что актриса Дженнифер Энистон отреагировала на критику сериала "Друзья".

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