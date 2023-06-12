Дженнифер Лопес показала роскошный особняк, приобретенный с Беном Аффлеком – кадры

Американская актриса Дженнифер Лопес во время рекламы алкоголя своего бренда Delola. Фото: instagram.com/p/CtXKeSrPsJv/

Известная американская певица, актриса и танцовщица, бизнесвумен Дженнифер Лопес показала свой новый роскошный особняк. Популярная артистка показала огромный дом за 60 миллионов долларов, который находится в Беверли-Хиллз, и обратилась к поклонникам.

Соответствующее видео Дженнифер Лопес разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Популярная телезвезда приобрела роскошный особняк вместе со своим мужем, известным актером Беном Аффлеком. Сначала люди увидели их дом снаружи, а теперь американская звезда показала его внутри. Дженнифер Лопес обратилась к своим фанатам, записав видео внутри особняка.

Известная актриса рассказала об успехе фильма "Мать", где она сыграла главную роль. Дженнифер Лопес поблагодарила всех поклонников за оценку ее игры и показала, как выглядит особняк, который она с Беном Аффлеком приобрела за немалую сумму.

"Спасибо! Всем, кто смотрел #Мать и помог сделать его десяткой лучших фильмов всех времен на @Netflix занимать первое место в мире 4 недели подряд! Спасибо за просмотр Отпразднуйте со мной эти выходные!", — написала под своим видео Дженнифер Лопес.

Подписчики американской звезды не стали молчать и начали комментировать новое видео Дженнифер Лопес.

Поздравляю, такой замечательный фильм... также был сосредоточен только на непреднамеренном туре, происходившим по дому

Фильм был невероятным. Пока лучше всего, что вы сделали. Я чувствую, что это стиль фильма, который вам подходит. Я хочу видеть больше боевиков с Джо

Спасибо за все, что ты делаешь, Дженнифер, все в тебе просто идеально, слишком идеально для этого мира, благодарю тебя за то, кто ты есть, ты заслуживаешь большего, чем этот мир

Комментарии со страницы Дженнифер Лопес. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Дженнифер Лопес. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Дженнифер Лопес. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что американская звезда Дженнифер Лопес показала роскошную фигуру в откровенном купальнике.

Раньше мы рассказывали о том, как актриса Дженнифер Лопес выглядела в детские годы.

Также мы сообщали о том, что американская актриса Дженнифер Лопес показала свою небинарную дочь.