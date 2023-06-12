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Дженнифер Лопес похвасталась своим особняком за 60 млн долларов: кадры изнутри

12 июня 2023 11:47
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дженнифер Лопес показала роскошный особняк, приобретенный с Беном Аффлеком – кадры
Американская актриса Дженнифер Лопес во время рекламы алкоголя своего бренда Delola. Фото: instagram.com/p/CtXKeSrPsJv/
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная американская певица, актриса и танцовщица, бизнесвумен Дженнифер Лопес показала свой новый роскошный особняк. Популярная артистка показала огромный дом за 60 миллионов долларов, который находится в Беверли-Хиллз, и обратилась к поклонникам.

Соответствующее видео Дженнифер Лопес разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Популярная телезвезда приобрела роскошный особняк вместе со своим мужем, известным актером Беном Аффлеком. Сначала люди увидели их дом снаружи, а теперь американская звезда показала его внутри. Дженнифер Лопес обратилась к своим фанатам, записав видео внутри особняка.

Известная актриса рассказала об успехе фильма "Мать", где она сыграла главную роль. Дженнифер Лопес поблагодарила всех поклонников за оценку ее игры и показала, как выглядит особняк, который она с Беном Аффлеком приобрела за немалую сумму.

"Спасибо! Всем, кто смотрел #Мать и помог сделать его десяткой лучших фильмов всех времен на @Netflix занимать первое место в мире 4 недели подряд! Спасибо за просмотр Отпразднуйте со мной эти выходные!", написала под своим видео Дженнифер Лопес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer Lopez (@jlo)

Подписчики американской звезды не стали молчать и начали комментировать новое видео Дженнифер Лопес.

  • Поздравляю, такой замечательный фильм... также был сосредоточен только на непреднамеренном туре, происходившим по дому
  • Фильм был невероятным. Пока лучше всего, что вы сделали. Я чувствую, что это стиль фильма, который вам подходит. Я хочу видеть больше боевиков с Джо
  • Спасибо за все, что ты делаешь, Дженнифер, все в тебе просто идеально, слишком идеально для этого мира, благодарю тебя за то, кто ты есть, ты заслуживаешь большего, чем этот мир
Комментарии со страницы Дженнифер Лопес
Комментарии со страницы Дженнифер Лопес. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Дженнифер Лопес
Комментарии со страницы Дженнифер Лопес. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Дженнифер Лопес
Комментарии со страницы Дженнифер Лопес. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что американская звезда Дженнифер Лопес показала роскошную фигуру в откровенном купальнике.

Раньше мы рассказывали о том, как актриса Дженнифер Лопес выглядела в детские годы.

Также мы сообщали о том, что американская актриса Дженнифер Лопес показала свою небинарную дочь.

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