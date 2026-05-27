Які зачіски давно втратили актуальність і додають віку: фото

Правильно підібрана зачіска — це найпростіший і найшвидший спосіб скинути кілька років без особливих зусиль. Вона може приховати втому та освіжити образ. Але працює це і в зворотний бік: деякі звичні стрижки підступно додають віку, роблять вигляд суворим або втомленим. Особливо це помітно після 50 років, коли волосся природно втрачає колишню густоту та міняє свою структуру.

Прямий чубчик до брів

Багато хто вважає, що щільний чубчик — чудовий спосіб сховати зморшки на лобі. На практиці ж ефект часто виходить зворотним. Такий зріз створює чітку горизонтальну лінію, яка буквально приковує погляд до очей та носогубних складок, підкреслюючи будь-які зміни шкіри. Крім того, густий чубчик кидає тінь на обличчя, через що погляд здається суворим, похмурим і втомленим.

Краще попросити майстра зробити легкий, невагомий чубчик-шторку або косий варіант на один бік.

Сильне філірування (перебір із шарами)

Каскадні стрижки — це чудово, але тільки тоді, коли знаєш міру. Коли перукар надто сильно проріджує пасма, намагаючись створити об'єм, тонке волосся взагалі втрачає будь-яку форму. Замість пишної шевелюри виходять куці кінчики, які мають сухий та слабкий вигляд. Така зачіска миттєво робить образ неохайним і додає непотрібних років.

Чудовим рішенням стануть стрижки з ледь помітними переходами довжини. Текстуроване каре або акуратний багатошаровий боб допоможуть зберегти щільність зрізу знизу, але додадуть необхідного руху та живого об'єму зверху.

Ідеально витягнуті пасма

Утюжок для волосся інколи може зіграти злий жарт. Коли волосся випрямлене до стану дзеркального блиску і щільно прилягає до голови, воно повністю позбавлене прикореневого об'єму. Таке укладання акцентує увагу на кожній лінії обличчя і робить його контури візуально "опущеними". До того ж, постійний перегрів праскою пересушує пасма, позбавляючи їх природного блиску.

