Чому не варто часто освітлювати волосся: пояснення експертів

Процес фарбування волосся. Фото: magnific

Зміна кольору волосся — це кращий спосіб освіжити образ та виділитися з натовпу. Проте, якщо ви вирішили стати блондинкою, варто знати кілька важливих правил, щоб не залишитися взагалі без шевелюри.

Новини.LIVE з посиланням на сайт Real Simple розповість, як працює освітлення, як часто можна повторювати процедуру та як врятувати пасма від пересушування.

Що відбувається з волоссям після освітлення

Коли колорист наносить освітлювальний порошок чи крем, хімічні речовини починають буквально вимивати ваш натуральний пігмент. Для цього засобу потрібно проникнути всередину волосини, тому він примусово підіймає її лусочки.

Одразу після фарбування пасма зазвичай стають жорсткішими й сухішими — це нормальна перша реакція. За кілька днів баланс частково відновлюється. Але якщо палити волосся хімією занадто часто, лусочки просто руйнуються, і волосся дуже страждає.

Зрозуміти, що волоссю вже погано, дуже просто за такими ознаками:

Читайте також:

воно стає ламким і сильно січеться на кінчиках;

втрачається еластичність (пасма не тягнуться, а одразу рвуться);

з'являється постійна сухість, волосся пушиться в різні боки;

вузлики утворюються миттєво, а розчісування перетворюється на квест.

За словами колористів, оптимальна перерва між візитами до майстра для освітлення коренів чи довжини — мінімум два місяці (близько 8 тижнів). Волоссю потрібен час на відновлення.

Подвійне освітлення за день: чи варто ризикувати

Власницям темного чи чорного волосся рідко вдається отримати чистий блонд за один раз. Зазвичай потрібно два, а то й три етапи. І тут виникає спокуса, щоб зробити все за один день.

Але перукарі категорично відмовляють від цього. Річ в тім, що повторне нанесення сильного окислювача на волосся в той самий день — це пряма дорога до хімічного опіку шкіри голови та втрати довжини. Спалити пасма багаторазовим фарбуванням поспіль дуже легко, а от відновити їх потім — майже неможливо.

Як доглядати за блондом

Освітлене волосся — це постійна робота. Без правильних баночок у ванній тут не обійтися. Ось три базові речі, які мають стати звичкою:

Тотальне зволоження. Звичайні легкі шампуні вже не підійдуть. Купуйте серії, призначені саме для глибокого зволоження та відновлення пошкодженого волосся. Кондиціонер і маска — ваші найкращі друзі. Захист від гарячого повітря. Фен, плойка чи утюжок без термозахисту тепер під забороною. Завжди наносьте спеціальний спрей або крем перед тим, як увімкнути стайлер. Обережно з гребінцем. Мокре освітлене волосся дуже крихке. Не тріть його сильно рушником і не рвіть гребінцем. Краще нанесіть незмивний спрей для полегшення розчісування і починайте акуратно розплутувати пасма з кінчиків, поступово підіймаючись догори.

Раніше ми писали про кращі стрижки на середню довжину волосся. Вони легкі в догляді і їх досить просто укладати.

Також ми повідомляли, що акторка Демі Мур поділилась корисними порадами по догляду за волоссям. Це допоможе отримати довге і гарне волосся.