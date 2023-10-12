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Фронтмен O.Torvald Женя Галич раптово скасував свій виступ в Америці: звернення

12 жовтня 2023 11:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Женю Галича терміново повертають на фронт — важливе звернення до українців
Соліст рок-гурту O.Torvald Женя Галич на фронті. Фото: Instagram Жені Галича
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Український рок-музикант і фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич терміново звернувся до своїх прихильників. Популярний артист заявив, що він не зможе виступати на благодійному турі за кордоном, адже йому потрібно повертатися до України.

Відеозвернення Женя Галич розмістив на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Звернення до українців

Відомий рок-виконавець записав відео, сидячи в автомобілі, та повідомив неприємну новину. Женя Галич зазначив, що він є насамперед військовослужбовцем, поки в Україні триває повномасштабна війна і діє військовий стан. 

"Друзі, всім привіт! Мене звати Женя Галич, я — фронтмен гурту O.Torvald і наразі є військовослужбовцем Збройних сил України. Я неодноразово наголошував на тому, що, поки в Україні триває війна і діє військовий стан, я насамперед військовий, а далі вже артист і музикант", — розпочав своє звернення рок-артист.

Женя Галич
Рок-музикант Женя Галич у лавах ЗСУ. Фото: Instagram Жені Галича

Далі він зазначив, що його гурт не давав концертів уже півтора року, а сам він не був на прем’єрі кліпу на пісню "Дихай". Також співак додав, що він не зможе бути присутнім на турі Америкою і Канадою разом з іншим відомим гуртом.

"Так сталося, що ми не грали концерти вже півтора року. Так сталося, що саме через це я не був присутній на прем’єрі кліпу "Дихай" під час того, як весь мій підрозділ був направлений в Бахмут. І так сталося, що я не зможу відвідати тур США і Канадою разом з гуртом "Друга Ріка", — додав Женя Галич. 

Публікація зі сторінки Жені Галича
Звернення Жені Галича до українців. Фото: скриншот з Instagram

Вимога повертатися до України

Український рок-виконавець зазначив, що його військове керівництво вимагає його повернення до рідної країни. Втім, що стосується концертів гурту "Друга Ріка", то Женя Галич стверджує, що вони відбудуться в рамках туру.

Публікація зі сторінки " atlasentertainment.official"
Благодійний тур гурту "Друга Ріка" в Америці. Фото: скриншот з Instagram

"Ситуація в країні змінюється щодня, і тепер ситуація така, що на вимогу свого військового керівництва я маю повертатися до України. Концерти гурту "Друга Ріка" відбудуться в рамках всього туру. Приходьте на концерти, донатьте, збирайте гроші на ЗСУ, підтримуйте медиків, підтримуйте волонтерів і допомагайте Україні. Слава Україні!"  закінчив своє звернення український рок-музикант.

Вступ до лав ЗСУ

Український артист приєднався до лав Збройних сил України ще на початку повномасштабної війни. Нещодавно Женя Галич розповідав про те, як важливо навчатися постійно, і показував знімки з армії, де його можна побачити у військовій амуніції зі зброєю в руках.

"Тренуватися, навчатися, просити порад та уроків у бойових пацанів, ділитися досвідом, ставити інколи дурні запитання, помилятися, ставати кращим потрібно постійно!!! Тому, як тільки випадає можливість та час, я завжди сумлінно виправляю свої криві рухи", — зазначав Женя Галич.

Публікація зі сторінки Жені Галича
Український артист Женя Галич у лавах ЗСУ. Фото: скриншот з Instagram
Публікація зі сторінки Жені Галича
Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич на навчанні. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український рок-музикант Женя Галич висловився про пісню "Фортеця Бахмут". 

Раніше ми розповідали про те, що соліст гурту O.Torvald Женя Галич висловлювався про життя киян під час війни. 

Також ми повідомляли про те, що рок-артист Женя Галич емоційно висловився про чоловіків-втікачів.

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