Женю Галича срочно возвращают на фронт — важное обращение к украинцам

Солист рок-группы O.Torvald Женя Галич на фронте. Фото: Instagram Жени Галича

Украинский рок-музыкант и фронтмен группы O.Torvald Женя Галич срочно обратился к своим поклонникам. Популярный артист заявил, что он не сможет выступать в благотворительном туре за границей, ведь ему нужно возвращаться в Украину.

Видеообращение Женя Галич разместил на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

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Обращение к украинцам

Известный рок-исполнитель записал видео, сидя в автомобиле, и сообщил неприятную новость. Женя Галич отметил, что он прежде всего военнослужащий, пока в Украине идет полномасштабная война и действует военное положение.

"Друзья, всем привет! Меня зовут Женя Галич, я — фронтмен группы O.Torvald и сейчас являюсь военнослужащим Вооруженных сил Украины. Я неоднократно отмечал то, что, пока в Украине идет война и действует военное положение, я прежде всего военный, а дальше уже артист и музыкант", — начал свое обращение рок-артист.

Рок-музыкант Женя Галич в рядах ВСУ. Фото: Instagram Жени Галича

Далее он отметил, что его группа не давала концертов уже полтора года, а сам он не был на премьере клипа на песню "Дихай". Также певец добавил, что он не сможет присутствовать на туре по Америке и Канаде вместе с другой известной группой.

"Так случилось, что мы не играли концерты уже полтора года. Так случилось, что именно поэтому я не присутствовал на премьере клипа "Дихай" во время того, как все мое подразделение было направлено в Бахмут. И так случилось, что я не смогу посетить тур по США и Канаде вместе с группой "Друга Ріка", — добавил Женя Галич.

Обращение Жени Галича к украинцам. Фото: скриншот из Instagram

Требование возвращаться в Украину

Украинский рок-исполнитель отметил, что его военное руководство требует его возвращения в родную страну. Впрочем, что касается концертов группы "Друга Ріка", то Женя Галич утверждает, что они состоятся в рамках тура.

Благотворительный тур группы "Друга Ріка" в Америке. Фото: скриншот из Instagram

"Ситуация в стране меняется каждый день, и теперь ситуация такова, что по требованию своего военного руководства я должен возвращаться в Украину. Концерты группы "Друга Ріка" состоятся в рамках всего тура. Приходите на концерты, донатьте, собирайте деньги на ВСУ, поддерживайте медиков, поддерживайте волонтеров и помогайте Украине. Слава Украине!" — закончил свое обращение украинский рок-музыкант.

Вступление в ряды ВСУ

Украинский артист присоединился к рядам Вооруженных сил Украины еще в начале полномасштабной войны. Недавно Женя Галич рассказывал о том, как важно учиться постоянно, и показывал снимки из армии, где его можно увидеть в военной амуниции с оружием в руках.

"Тренироваться, учиться, просить советов и уроков у боевых пацанов, делиться опытом, задавать иногда глупые вопросы, ошибаться, становиться лучше нужно постоянно!!! Поэтому, как только выпадает возможность и время, я всегда добросовестно исправляю свои кривые движения", — отмечал Женя Галич.

Украинский артист Женя Галич в рядах ВСУ. Фото: скриншот из Instagram

Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич на обучении. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский рок-музыкант Женя Галич высказался о песне "Фортеця Бахмут".

Ранее мы рассказывали о том, что солист группы O. Torvald Женя Галич высказывался о жизни киевлян во время войны.

Также мы сообщали о том, что рок-артист Женя Галич эмоционально высказался о беглых мужчинах.