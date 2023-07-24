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"Позор вам": Кристину Решетник обвинили в презрении украинского народа

24 июля 2023 14:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Кристина Решетник показала кадры с отдыха – презирает украинский народ
Ведущий "Холостяка" и "Холостячки" Григорий Решетник со своей женой Кристиной. Фото: instagram.com/p/CuKk1rKIXdP/?img_index=3
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молодая жена известного украинского телеведущего и ведущего шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григория Решетника Кристина показала кадры своего отдыха. Женщина поделилась видео, где она выходит из моря в купальнике, и отметила, что она хочет вдохновить людей жить верой.

Соответствующими кадрами Кристина Решетник поделилась на своей странице в Instagram.

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Жена Григория Решетника показала, как она отдыхает, поделившись кадрами со своего отдыха. На видео можно увидеть, как Кристина Решетник выходит из моря в купальнике черного цвета. Также она рассказала о том, чем она живет.

"Живу верой и любовью! Хочу вдохновить и вас, мои дорогие", — написала жена украинского телеведущего Григория Решетника Кристина.

Среди многочисленных пользователей сети начали появляться слова недовольства от новой публикации Кристины Решетник. Подписчики жены Григория Решетника начали критиковать ее за то, как она себя ведет во время войны в Украине.

  • Ну зачем этим хвастаться в такое трудное время для большинства людей??? Наслаждайтесь тихо, без показухи!
  • Ни одна публичная семья так не веселится на публику, как эти инстаграммные "патриоты"
  • Инстаграмщица-вдохновительница.. что ты еще в этой жизни делаешь, кроме отдыха и рождения детей.. ничего, потому что ты ни на что не способна
  • Чем ты вдохновляешь? Ты только раздражаешь!
  • Ваше поведение, Христина, сейчас говорит только об одном: Вы презираете весь украинский народ! Позор вам, как человеку и как публичному лицу. Многие умные блогеры, которым удалось все-таки куда-то уехать отдохнуть ...отдыхают тайно для своей души, а не для показухи украинскому народу, который сейчас и так травмирован душевно, а некоторые и телесно...
Комментарии со страницы Кристины Решетник
Комментарии со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Кристины Решетник
Комментарии со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Кристины Решетник
Комментарии со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Кристины Решетник
Комментарии со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что жена Григория Решетника Кристина показала себя на концерте Бейонсе во время войны в Украине.

Раньше мы рассказывали о том, что Кристина Решетник со своим мужем получила много хейта от украинцев.

Также мы сообщали о том, что жена ведущего Григория Решетника раскрыла свой секрет стройной фигуры после трех родов.

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