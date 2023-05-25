Катя Репяхова накинулася на українців на захист Віктора Павліка – жінка обурена

Співак Віктор Павлік зі своєю дружиною Катею Репяховою на фотосесії. Фото: instagram.com/p/CJ34p2UnOnB/

Молода дружина відомого українського виконавця Віктора Павліка Катя Репяхова звернулася до публіки через недавній скандал. Жінка звинуватила людей в тому, що вони неправильно розуміють ситуацію, яка сталася нещодавно з її чоловіком через перепустку для мосту.

Відповідне звернення Катя Репяхова розмістила в розділі Stories на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Нещодавно український співак Віктор Павлік та її молода дружина Катя Репяхова потрапили в неприємну ситуацію. Дружина артистка похвалилася тим, що її чоловіку видали перепустку на Південний міст, куди не можна їздити людям.

Але недовго раділа закохана пара, адже вже зовсім скоро у Віктора Павліка відібрали цю перепустку. Після цього правоохоронці відкрили кримінальне впровадження для перевірки перепустки, а зараз вони чекають висновків фахівців щодо справжності перепустки.

Дружина артиста незадоволена тим, що у ЗМІ нібито неправильно пояснюють цю ситуацію. Зокрема, в мережі заявили, що Віктор Павлик підробив цю перепустку, через що Катя Репяхова одразу ж почала коментувати це.

"У нас ЗМІ просто без гальм. Ганьба вам, це якесь дно. Люди, це наклеп у чистому вигляді", – написала молода дружина українського співака.

Stories Каті Репяхової. Фото: скріншот з Instagram

Stories Каті Репяхової. Фото: скріншот з Instagram

Їй одразу ж поспівчували підписниці, яким вона відповіла, що хтось нібито намагається зіпсувати репутацію Віктора Павліка, використовуючи цю ситуацію в своїх цілях.

"Це робиться не на благо нашої країни, а для того, щоб набити свої кишені. Репутацію мого чоловіка використовують у своїх цілях", — також обурено відреагувала Катя Репяхова.

Stories Каті Репяхової. Фото: скріншот з Instagram

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