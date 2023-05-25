Катя Репяхова набросилась на украинцев в защиту Виктора Павлика – женщина возмущена

Певец Виктор Павлик со своей женой Катей Репяховой на фотосессии. Фото: instagram.com/p/CJ34p2UnOnB/

Молодая жена известного украинского исполнителя Виктора Павлика Катя Репяхова обратилась к публике из–за недавнего скандала. Женщина обвинила людей в том, что они неправильно понимают ситуацию, произошедшую недавно с ее мужем из–за пропуска для моста.

Соответствующее обращение Катя Репяхова разместила в разделе Stories на своей странице в социальной сети Instagram.

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Недавно украинский певец Виктор Павлик и ее молодая жена Катя Репяхова оказались в неприятной ситуации. Жена артистка похвасталась тем, что ее мужу выдали пропуск на Южный мост, куда нельзя ездить людям.

Но недолго радовалась влюбленная пара, ведь уже совсем скоро у Виктора Павлика отобрали этот пропуск. После этого правоохранители открыли уголовное введение для проверки пропуска, а сейчас они ждут выводов специалистов о подлинности пропуска.

Жена артиста недовольна тем, что в СМИ якобы неправильно объясняют эту ситуацию. В частности, в сети заявили, что Виктор Павлик подделал этот пропуск, поэтому Катя Репяхова сразу же начала комментировать это.

"У нас СМИ просто без тормозов. Позор вам, это какое–то дно. Люди, это клевета в чистом виде", — написала молодая жена украинского певца.

Stories Кати Репяховой. Фото: скриншот из Instagram

Stories Кати Репяховой. Фото: скриншот из Instagram

Ей сразу же посочувствовали подписчицы, которым она ответила, что кто–то пытается испортить репутацию Виктора Павлика, используя эту ситуацию в своих целях.

"Это делается не во благо нашей страны, а для того, чтобы набить свои карманы. Репутацию моего мужа используют в своих целях", — также возмущенно отреагировала Катя Репяхова.

Stories Кати Репяховой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова попросила прощения у украинцев.

Ранее мы рассказывали, что Катя Репяхова сообщила о состоянии здоровья своего маленького сына.

Также мы сообщали о том, что супруга певца Виктора Павлика Катя Репяхова рассказала о состоянии здоровья после пластических операций.