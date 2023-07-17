Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Геть з України!": розлючені українці женуть Настю Каменських з країни arrow

"Геть з України!": розлючені українці женуть Настю Каменських з країни

17 липня 2023 18:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Настя Каменських розповіла про тотальний контроль в житті – українці розлючені
Українська співачка Настя Каменських під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська співачка та дружина репера, продюсера та актора Потапа Настя Каменських розповіла про контроль в житті. Популярна виконавиця порушила тему тотального контролю та розповіла про власний життєвий досвід.

Відповідну публікацію Настя Каменських розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Українська співачка зазначила, що вона просила своїх шанувальників поділитися своїм досвідом в плані тотального контролю в житті, та розповіла про власний досвід.

"Багато років я відчувала необхідність контролювати кожен аспект свого життя. З упевненістю можу сказати, що це забирає багато часу та сил. Ви припиняєте бачити межу, багато працювати, але все ще вимагати від себе більшого. А на важливих заходах чи у колі друзів можете здаватись байдужими, адже контролюєте кожну емоцію та рух", — написала Настя Каменських.

Також українська співачка зазначила, що сьогодні багато людей почали переоцінювати своє життя, саме тому це зробити вирішила й вона. 

Користувачі мережі та підписники Насті Каменських почали висловлюватися про неї, залишаючи багато коментарів під її новою публікацією.

  • Настя, ти нікому не цікава, і Потап теж, пишу російською, щоб ви зрозуміли
  • Йдіть в спущених штанах постійте ще раз перед росіянами. Які ж ви гнилі у**бки!
  • П*здуй нах*й до свого д*біла!!!! Геть з України, тупа акторка!!!!!
Коментарі зі сторінки Насті Каменських
Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Насті Каменських
Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Насті Каменських
Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Настя Каменських отримала багато критики за своє інтерв’ю. 

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Настя Каменських отримала хейт за розіграш призів під час війни. 

Також ми повідомляли про те, що співачка Настя Каменських презентувала власну колекцію патріотичного одягу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз