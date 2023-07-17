Настя Каменських розповіла про тотальний контроль в житті – українці розлючені

Українська співачка Настя Каменських під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська співачка та дружина репера, продюсера та актора Потапа Настя Каменських розповіла про контроль в житті. Популярна виконавиця порушила тему тотального контролю та розповіла про власний життєвий досвід.

Відповідну публікацію Настя Каменських розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Українська співачка зазначила, що вона просила своїх шанувальників поділитися своїм досвідом в плані тотального контролю в житті, та розповіла про власний досвід.

"Багато років я відчувала необхідність контролювати кожен аспект свого життя. З упевненістю можу сказати, що це забирає багато часу та сил. Ви припиняєте бачити межу, багато працювати, але все ще вимагати від себе більшого. А на важливих заходах чи у колі друзів можете здаватись байдужими, адже контролюєте кожну емоцію та рух", — написала Настя Каменських.

Також українська співачка зазначила, що сьогодні багато людей почали переоцінювати своє життя, саме тому це зробити вирішила й вона.

Користувачі мережі та підписники Насті Каменських почали висловлюватися про неї, залишаючи багато коментарів під її новою публікацією.

Настя, ти нікому не цікава, і Потап теж, пишу російською, щоб ви зрозуміли

Йдіть в спущених штанах постійте ще раз перед росіянами. Які ж ви гнилі у**бки!

П*здуй нах*й до свого д*біла!!!! Геть з України, тупа акторка!!!!!

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Настя Каменських отримала багато критики за своє інтерв’ю.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Настя Каменських отримала хейт за розіграш призів під час війни.

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