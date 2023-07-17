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"Прочь из Украины!": разъяренные украинцы гонят Настю Каменских из страны

17 июля 2023 18:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Настя Каменских рассказала о тотальном контроле в жизни – украинцы разъярены
Украинская певица Настя Каменских во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица и жена рэпера, продюсера и актера Потапа Настя Каменских рассказала о контроле в жизни. Популярная исполнительница подняла тему тотального контроля и рассказала о собственном жизненном опыте.

Соответствующую публикацию Настя Каменских разместила на своей странице в Instagram.

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Украинская певица отметила, что она просила своих поклонников поделиться своим опытом в плане тотального контроля в жизни и рассказала о собственном опыте.

"Много лет я чувствовала необходимость контролировать каждый аспект своей жизни. С уверенностью могу сказать, что это занимает много времени и сил. Вы прекращаете видеть границу, много работать, но все еще требовать от себя большего. А на важных мероприятиях или в кругу друзей можете казаться безразличными, ведь контролируете каждую эмоцию и движение", — написала Настя Каменских.

Также украинская певица отметила, что сегодня многие начали переоценивать свою жизнь, именно поэтому это сделать решила и она.

Пользователи сети и подписчики Насти Каменских начали высказываться о ней, оставляя много комментариев под ее новой публикацией.

  • Настя, ты никому не интересна, и Потап тоже, пишу по-русски, чтобы вы поняли
  • Идите со спущенными штанами постойте еще раз перед россиянами. Какие же вы гнилые у*бки!
  • П*здуй нах*й к своему д*билу!!!! Прочь из Украины, тупая актриса!!!!!
Комментарии со страницы Насти Каменских
Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Насти Каменских
Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Насти Каменских
Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали, что известная украинская певица Настя Каменских получила много критики за свое интервью.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Настя Каменских получила хейт за розыгрыш призов во время войны.

Также мы сообщали о том, что певица Настя Каменских представила собственную коллекцию патриотической одежды.

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