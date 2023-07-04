Настя Каменських отримала масу хейту за інтерв'ю – українці почали ненавидіти її

Українська співачка Настя Каменських під час свого виступу на радіостанції. Фото: скріншот з YouTube

Популярна українська співачка та дружина репера та продюсера Потапа Настя Каменських порушила тему літа. Відома виконавиця заявила, що влітку необхідно бути на одній хвилі з природою, а користувачі мережі нагадали їй про її інтерв’ю.

Відповідну публікацію Настя Каменських розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Українська виконавиця нещодавно дала відверте інтерв’ю ведучій Маші Єфросиніній, де висловилася про своє життя під час війни та про свого чоловіка, відомого репера та продюсера Потапа. Втім, це досить емоційне інтерв’ю не оцінили українці, які й досі пригадують їй це.

Але Настя Каменських не дуже переймається через це, а продовжує активно публікувати різні дописи в соціальній мережі Instagram. Цього разу вона показала своє обличчя крупним планом та заявила, як важливо влітку бути на одній хвилі з природою.

"Влітку так просто бути на одній хвилі з природою. Це як окреме маленьке життя, а зараз ми вже знаємо, що його не варто відкладати на завтра", — написала Настя Каменських.

Але користувачі мережі одразу ж почали засуджувати українську співачку, пригадуючи їй її інтерв’ю. Підписники Насті Каменських почали критикувати її за те, що вона казала під час інтерв’ю, та залишати багато коментарів під новою фотографією.

Все таке нещире, вичавлене, награне. І ці ,,зай, котик,,.. Не змогла додивитись, жах

Настя, що ти вживала перед інтерв'ю???? Була однією з моїх улюблених співачок і тут такий фейс палм ((((( Ніколи не думала, що так почну ненавидіти тебе

Лицемірство найвищого рівня. Гидотно виглядає

Це було не інтерв'ю. Це була моновистава. Артистка не впоралася з роллю. Їй не повірили

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Настя Каменських розповіла, як вона звільняється від негативу.

Раніше ми розповідали про те, що на інтерв’ю популярної артистки Насті Каменських з’явилося багато пародій.

Також ми повідомляли про те, що українська виконавиця Настя Каменських показала, як вона відвідала військовий шпиталь.