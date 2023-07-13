Настя Каменських показала кадри з дітьми – українці запідозрили її в піарі

Українська співачка Настя Каменських в розважальній програмі "Хто зверху?". Фото: скріншот з YouTube

Відома українська співачка, акторка і телеведуча Настя Каменських розповіла про дитинство. Популярна виконавиця розповіла про те, як дитинство є одним з найпрекрасніших періодів, показала милі кадри з дітьми, а також продемонструвала те, як вона хоче бути дитиною.

Відповідні кадри Настя Каменських розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Українська виконавиця зазначила, що дитячі роки — це один з найпрекрасніших моментів життя. За словами Насті Каменських, у дитинстві діти пізнають світ та мають внутрішню свободу. Також співачка розповіла про те, як вона себе відчуває поруч з дітьми.

"Кожен момент поруч з дітками — особливий. Адже вони нагадують й про наше дитинство: про що мріяли, чого боялися, як раділи дрібничкам та уявляли себе дорослими. Для всіх діток зараз хочеться одного — щасливого та мирного майбутнього. Щоб вони виросли сильними та вольовими і змогли побудувати таку ж сильну країну по-справжньому незламних людей", — написала Настя Каменських.

Підписники української співачки одразу ж розділилися в думках: хтось вважає, що це награно, та зазначає, що в неї досі немає дітей, а хтось, навпаки, залишає компліменти під кадрами на її сторінці.

Боже наігранка, аж до сліз

Та, зрозуміло, Настя, що ти про дітей мрієш. А Потап в курсі? Ви вже давно разом, де дитина???

Я бачу, що у Насті, що у Кароль синхронні дії.. Б'ють на жалість.. Пробіглися по дітях

Настю, ви дуже хороша людина і співачка, ви мені дуже подобаєтесь, ваші пісні, ваш голос, концерт в Чернівцях — це частинка таких позитивних, незабутніх емоцій, які залишаються в серці назавжди, дякую вам. Чекаємо на Вас з нетерпінням в Кам'янці Подільському і в Хотині

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Настя Каменських розповіла про Конституцію України.

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