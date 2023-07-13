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Українці звинуватили награну Настю Каменських в піарі на дітях

13 липня 2023 12:50
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Настя Каменських показала кадри з дітьми – українці запідозрили її в піарі
Українська співачка Настя Каменських в розважальній програмі "Хто зверху?". Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська співачка, акторка і телеведуча Настя Каменських розповіла про дитинство. Популярна виконавиця розповіла про те, як дитинство є одним з найпрекрасніших періодів, показала милі кадри з дітьми, а також продемонструвала те, як вона хоче бути дитиною.

Відповідні кадри Настя Каменських розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Українська виконавиця зазначила, що дитячі роки — це один з найпрекрасніших моментів життя. За словами Насті Каменських, у дитинстві діти пізнають світ та мають внутрішню свободу. Також співачка розповіла про те, як вона себе відчуває поруч з дітьми.

"Кожен момент поруч з дітками — особливий. Адже вони нагадують й про наше дитинство: про що мріяли, чого боялися, як раділи дрібничкам та уявляли себе дорослими. Для всіх діток зараз хочеться одного — щасливого та мирного майбутнього. Щоб вони виросли сильними та вольовими і змогли побудувати таку ж сильну країну по-справжньому незламних людей", — написала Настя Каменських.

Підписники української співачки одразу ж розділилися в думках: хтось вважає, що це награно, та зазначає, що в неї досі немає дітей, а хтось, навпаки, залишає компліменти під кадрами на її сторінці.

  • Боже наігранка, аж до сліз
  • Та, зрозуміло, Настя, що ти про дітей мрієш. А Потап в курсі? Ви вже давно разом, де дитина???
  • Я бачу, що у Насті, що у Кароль синхронні дії.. Б'ють на жалість.. Пробіглися по дітях
  • Настю, ви дуже хороша людина і співачка, ви мені дуже подобаєтесь, ваші пісні, ваш голос, концерт в Чернівцях — це частинка таких позитивних, незабутніх емоцій, які залишаються в серці назавжди, дякую вам. Чекаємо на Вас з нетерпінням в Кам'янці Подільському і в Хотині
Коментарі зі сторінки Насті Каменських
Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Насті Каменських
Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Насті Каменських
Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Настя Каменських розповіла про Конституцію України.

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Настя Каменських прокоментувала скандал за участі її чоловіка Потапа. 

Також ми повідомляли про те, що популярна співачка Настя Каменських поділилася домашньою фотографією. 

 

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