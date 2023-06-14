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Гнала маты на камеру: Анна Тринчер вызвала отвращение у украинцев

14 июня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Анна Тринчер показала интервью со своим мужем – украинцы не оценили
Украинская певица Анна Тринчер в клипе на свою новую песню "Кропива". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молодая украинская исполнительница, актриса и блогерша Анна Тринчер обратилась к своим поклонникам. Популярная артистка показала фрагмент своего интервью с мужем Александром Волошиным и получила критику за него и свое поведение.

Соответствующую публикацию Анна Тринчер разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Еще одна крутая новость! Интервью на канале у @raminalalala Рами, спасибо тебе за то, что помогла мне раскрыться и рассказать то, о чем я не решалась говорить. Переходите на канал Рамины, смотрите интервью и пишите в комментариях, что нового обо мне и о моем @voloshyn_xx вы узнали", — написала Анна Тринчер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

Но пользователи сети решили воспользоваться такой возможностью и раскритиковать молодую артистку за ее поведение. В частности, люди начали высказывать свое мнение о нецензурной лексике, которую Анна Тринчер использует на камеру, и это интервью, оставляя много комментариев.

  • Противно слышно, никакого воздержания на медиа, маты и маты еще на телевидении. Следующее поколение будет чисто матом гнуть и петь, и все будут аплодировать, потому что пределов этому нет
  • Где-то такая реакция, просто ужас, до этого слушала песни, сейчас просто ужас!!!!
  • Чего достигла, думает что хорошо поет + с*ськи силиконовые. Это достижение ваууууууу
  • С*ськи в 21 год… Насколько нужно себя не любить?
  • Хотелось бы посмотреть интервью с этой парочкой, потому что их так много.... И не всегда уместно
Комментарии со страницы Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Анна Тринчер рассказала о премьере своей новой песни.

Раньше мы рассказывали о том, что украинская артистка Анна Тринчер показала роскошный подарок от мужа Александра Волошина.

Также мы сообщали о том, что певица и актриса Анна Тринчер получила серьезную критику за нецензурную брань.

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