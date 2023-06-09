Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Танці на кістках": Анну Трінчер захейтили за хайп під час війни arrow

"Танці на кістках": Анну Трінчер захейтили за хайп під час війни

9 червня 2023 11:43
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Анна Трінчер отримала критику через свій виступ – співачку звинуватили в хайпі
Молода українська співачка Анна Трінчер під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молода українська виконавиця, акторка та блогерка Анна Трінчер розповіла про прем’єру нової пісні. Популярна артистка показала репетицію на сцені та отримала багато критики за зовнішній вигляд, концерт під час війни та свою поведінку на сцені.

Відповідне відео Анна Трінчер розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Читайте також:

"Прем’єра Слухайте пісню "Кропива" на всіх майданчиках, посилання в сторіс!" – підписала своє відео відома українська співачка Анна Трінчер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

Численні користувачі мережі та люди, які підписані на українську виконавицю, не змогли проігнорувати її нову публікацію. Підписники стали критикувати Анну Трінчер за її виступ та зовнішній вигляд, залишаючи коментарі.

"Який "афігенний" лук. Нічого ще страшнішого знайти не змогла?", "Люди шукають допомогу у евакуації потерпілих з Херсону та Нової Каховки. А Ви замість того, щоб популяризувати усі заклики про допомогу, забиваєте інфопростір українців своїм днем", "Аншлаг, це вже називається танці на кістках, на лівому березі Херсона утопленики плавають. А у них пісні, танці та кохання", "Мені здається, що поведінка на сцені нагадує Дорофееву!?", "Чую "кропива" згадую Поплавського. Ви тепер на одному рівні", залишили свою думку в коментарях підписники української артистки.

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що популярна українська співачка Анна Трінчер отримала критику за лайку під час роботи ППО.

Раніше ми розповідали про те, що відома співачка Анна Трінчер повідомила про погіршення стану здоров’я після операції.

Також ми повідомляли про те, що українська артистка Анна Трінчер зганьбилася в ефірі відомого телешоу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB