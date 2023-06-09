Анна Трінчер отримала критику через свій виступ – співачку звинуватили в хайпі

Молода українська співачка Анна Трінчер під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Молода українська виконавиця, акторка та блогерка Анна Трінчер розповіла про прем’єру нової пісні. Популярна артистка показала репетицію на сцені та отримала багато критики за зовнішній вигляд, концерт під час війни та свою поведінку на сцені.

Відповідне відео Анна Трінчер розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Прем’єра Слухайте пісню "Кропива" на всіх майданчиках, посилання в сторіс!" – підписала своє відео відома українська співачка Анна Трінчер.

Численні користувачі мережі та люди, які підписані на українську виконавицю, не змогли проігнорувати її нову публікацію. Підписники стали критикувати Анну Трінчер за її виступ та зовнішній вигляд, залишаючи коментарі.

"Який "афігенний" лук. Нічого ще страшнішого знайти не змогла?", "Люди шукають допомогу у евакуації потерпілих з Херсону та Нової Каховки. А Ви замість того, щоб популяризувати усі заклики про допомогу, забиваєте інфопростір українців своїм днем", "Аншлаг, це вже називається танці на кістках, на лівому березі Херсона утопленики плавають. А у них пісні, танці та кохання", "Мені здається, що поведінка на сцені нагадує Дорофееву!?", "Чую "кропива" згадую Поплавського. Ви тепер на одному рівні", — залишили свою думку в коментарях підписники української артистки.

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що популярна українська співачка Анна Трінчер отримала критику за лайку під час роботи ППО.

Раніше ми розповідали про те, що відома співачка Анна Трінчер повідомила про погіршення стану здоров’я після операції.

Також ми повідомляли про те, що українська артистка Анна Трінчер зганьбилася в ефірі відомого телешоу.