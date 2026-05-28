КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес

Головна Гламур Жіночі стрижки на середнє волосся, які не потребують укладання

Жіночі стрижки на середнє волосся, які не потребують укладання

Дата публікації: 28 травня 2026 16:07
Наймодніші стрижки на середню довжину: універсальні варіанти (фото)
Процес стрижки волосся. Фото: magnific

Коли приходить весна, зазвичай дуже хочеться якихось змін у зовнішності, але водночас присутній страх просидіти весь вечір у сльозах після невдалого походу до перукаря. У таких ситуаціях ідеально виручає міді-довжина. З нею немає цього вічного головного болю, як із ультракороткими зачісками, які треба укладати чи поправляти щохвилини.

Новини.LIVE розповість про кращі варіанти стрижок на волосся середньої довжини.

Подовжений боб

Якщо волосся від природи тонке і йому явно бракує об'єму, ваш порятунок — ідеально прямий зріз. Забудьте про філірувальні ножиці та рвані краї. Чітка, щільна лінія на кінцях моментально створює візуальний ефект густої шевелюри. А в побуті це взагалі практично: зранку швиденько пройшлися круглим феном і будете мати розкішний вигляд.

Подовжений боб в побуті дуже практичний
Подовжений боб. Фото з Instagram

Стильний шеггі

Варіант для дівчат, які терпіти не можуть прилизані хвости. Сенс цієї стрижки якраз у легкій недбалості та хаотичних пасмах. Доглядати за нею простіше простого: помили голову, нанесли трохи сольового спрею для текстури, поправили волосся пальцями — цього буде достатньо, щоб можна було підкорювати світ із класною текстурною зачіскою.

Шеггі роками залишається в тренді
Шеггі. Фото з Instagram

Легка багатошаровість

Тут є один важливий нюанс — не дати перукарю захопитися. На тонкому волоссі переходи мають бути дуже легкими, ледь помітними, десь від лінії вилиць і нижче. Це потрібно суто для того, щоб оживити зачіску, додати їй руху, а не для того, щоб зрізати половину і так дефіцитного об'єму.

Стильная багатошарова стрижка. Фото з Instagram

Раніше ми писали про те, які стрижки перукарі не радять робити через те, що вони візуально додають віку. Зокрема, ця інформація буде актуальною жінкам після 50 років.

Також ми повідомляли, які стрижки краще за все підійдуть хвилястому волоссю. Вони допоможуть приборкати неслухняне волосся.

Юлія Радар - Редактор
Автор:
Юлія Радар
