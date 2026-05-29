Забудьте про сухість: 7 способів позбутися посічених кінчиків

Дата публікації: 29 травня 2026 16:17
Як позбутися посічених кінчиків волосся: 7 перевірених способів
Кінчики волосся. Фото: magnific

Посічені кінчики — вічний біль багатьох дівчат. Здається, тільки-но привела волосся до ладу, як воно знову втрачає доглянутий вигляд. Причин цього повно: від банальної сухості до наших щоденних звичок. Але хороша новина в тому, що повернути пасмам доглянутий вигляд цілком реально.

Новини.LIVE з посиланням на сайт OnlyMyHealth дасть кілька простих і робочих порад, які допоможуть повернути волоссю колишній блиск.

Що робити з посіченими кінцями

Як би не хотілося зберегти кожен сантиметр довжини, без ножиць не обійтися. Якщо кінці вже роздвоїлися, жодне диво-творіння б'юті-індустрії не зліпить їх назад назавжди. Перукарі радять освіжати зріз кожні шість-вісім тижнів. Так, доведеться трішки пожертвувати довжиною, але загальний вигляд зачіски стане в рази охайнішим і здоровішим.

Домашня аптечка для волосся

Поки ви збираєтеся до майстра, можна підтримати волосся тим, що є під рукою. Природа вже все придумала за нас:

  • Кокосова олія — справжній рятівник для сухої довжини. Трохи підігрійте її, нанесіть на пасма (особливо на нижню частину) і залиште на півгодини. Потім просто добре промийте голову з шампунем. Волосся стане набагато м'якшим.
  • Звичайна яєчна маска. Яйця — це чистий білок, який працює як будівельний матеріал для пошкодженої структури. Збийте яйце, розподіліть по кінчиках, потримайте хвилин 20 і змийте. Це непогано зміцнює тонкі пасма.

Змініть гребінець

Іноді ми самі псуємо волосся, навіть не помічаючи цього. Дешеві пластикові щітки з гострими зубцями травмують волоски під час розчісування. Спробуйте замінити їх на дерев’яні гребені або щітки з натуральною щетиною. Вони чешуть м'яко, не електризують пасма і до того ж класно масажують шкіру голови, що стимулює ріст нової шевелюри.

Зменшіть використання фену

Високі температури просто випалюють вологу зсередини. Якщо можете обійтися без гарячої укладки — зробіть це. Коли ж без фену взагалі ніяк, візьміть за залізне правило завжди наносити хороший термозахист. Це той мінімум, який врятує волосся від перетворення на солому.

Правильне зволоження

Маски та бальзами — це база догляду. Але більшість припускається помилки, наносячи їх на мокре волосся, з якого тече вода. Засіб просто стікає в ванну разом із краплями. Перед нанесенням маски, волосся рекомендується підсушити рушником.

Раніше ми писали про те, від яких стрижок краще утриматися, якщо хочете мати молодший вигляд. Потрібно враховувати, що з віком волосся втрачає колишню густоту та міняє свою структуру.

Також ми повідомляли, якому догляду за волоссям віддає перевагу акторка Демі Мур. Вона є власницею густої та довгої шевелюри.

краса дієві лайфхаки догляд за волоссям
Юлія Радар - Редактор
