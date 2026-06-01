Почему не стоит часто осветлять волосы: объяснение экспертов

Процесс окрашивания волос. Фото: magnific

Изменение цвета волос — это лучший способ освежить образ и выделиться из толпы. Однако, если вы решили стать блондинкой, стоит знать несколько важных правил, чтобы не остаться вообще без шевелюры.

как работает осветление, как часто можно повторять процедуру и как спасти пряди от пересушивания.

Что происходит с волосами после осветления

Когда колорист наносит осветляющий порошок или крем, химические вещества начинают буквально вымывать ваш натуральный пигмент. Для этого средству нужно проникнуть внутрь волоса, поэтому оно принудительно поднимает его чешуйки.

Сразу после окрашивания пряди обычно становятся жестче и суше — это нормальная первая реакция. Через несколько дней баланс частично восстанавливается. Но если жечь волосы химией слишком часто, чешуйки просто разрушаются, и волосы очень страдают.

Понять, что волосам уже плохо, очень просто по таким признакам:

они становятся ломкими и сильно секутся на кончиках;

теряется эластичность (пряди не тянутся, а сразу рвутся);

появляется постоянная сухость, волосы пушатся в разные стороны;

узелки образуются мгновенно, а расчесывание превращается в квест.

По словам колористов, оптимальный перерыв между визитами к мастеру для осветления корней или длины — минимум два месяца (около 8 недель). Волосам нужно время на восстановление.

Двойное осветление за день: стоит ли рисковать

Обладательницам темных или черных волос редко удается получить чистый блонд за один раз. Обычно требуется два, а то и три этапа. И тут возникает соблазн, чтобы сделать все за один день.

Но парикмахеры категорически отговаривают от этого. Дело в том, что повторное нанесение сильного окислителя на волосы в тот же день — это прямая дорога к химическому ожогу кожи головы и потере длины. Сжечь пряди многократным окрашиванием подряд очень легко, а вот восстановить их потом — почти невозможно.

Как ухаживать за блондом

Осветленные волосы — это постоянная работа. Без правильных баночек в ванной здесь не обойтись. Вот три базовые вещи, которые должны войти в привычку:

Тотальное увлажнение. Обычные легкие шампуни уже не подойдут. Покупайте серии, предназначенные именно для глубокого увлажнения и восстановления поврежденных волос. Кондиционер и маска — ваши лучшие друзья. Защита от горячего воздуха. Фен, плойка или утюжок без термозащиты теперь под запретом. Всегда наносите специальный спрей или крем перед тем, как включить стайлер. Осторожно с расческой. Мокрые осветленные волосы очень хрупкие. Не трите их сильно полотенцем и не рвите расческой. Лучше нанесите несмываемый спрей для облегчения расчесывания и начинайте аккуратно распутывать пряди с кончиков, постепенно поднимаясь кверху.

