Юрій Горбунов після скандалу зі зйомками серіалу поїхав до США – що там робив

Український телеведучий Юрій Горбунов під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомого українського телеведучого, актора та заслуженого артиста України Юрія Горбунова помітили за кордоном після нещодавнього скандалу за його участю. Незмінний ведучий шоу "Голос країни" поїхав до США разом зі своєю дружиною, телеведучою Катериною Осадчою.

Це стало відомо з відеоролику на сторінці телеканалу "СТБ" в соціальній мережі Instagram.

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Виявляється, український телеведучий разом зі своєю дружиною Катериною Осадчою поїхав у невелике відрядження. Ведучі провели благодійний вечір у Нью-Йорку на підтримку України під час повномасштабної війни.

Відомо, що на заході їм вдалося зібрати 80 тисяч доларів, а їжею на ньому гостей пригощав український шеф-кухар Євген Клопотенко. На благодійному вечорі також помітили і українську співачку Тіну Кароль, яка там співала.

"Коли нас кличуть за кордон, наприклад, у Прагу тричі кликали, і в Празі ми збирали по 100 тисяч євро, то для цього треба їхати. І моя діяльність за останні півтора роки в тому і полягає, що ми їздимо з концертами, донатимо. Це наша робота", — стверджує Юрій Горбунов.

Публікація зі сторінки каналу "СТБ". Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі не змусила на себе чекати, тому під цим відео одразу почали з’являтися різні коментарі на адресу ведучих.

А ордени за які такі заслуги отримав?

Огидні були завжди.. А зараз прикриваються людськими бідами

Саме так сидять диванні критики в Україні і обс*рають когось!!! Суми, які збираються за кордоном, колосальні! Будь-яка допомога є важливою в даний час!!!! Більше один одного любіть, ми всі українці, всі любимо свою країну!! Миру нам. Тримаймося. Разом ми — сила

Коментарі зі сторінки каналу "СТБ". Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки каналу "СТБ". Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки каналу "СТБ". Фото: скриншот з Instagram

Заява Юрія Горбунова

Не так давно український ведучий гнівно висловлювався про зірок, які поїхали за кордон під час війни. Наприклад, він вважав, що український хореограф Влад Яма, який зараз знаходиться в Америці, не повернеться до України.

Український хореограф Влад Яма на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"Як ти можеш казати Владу, він правий чи не правий. З точки зору громадянської позиції — може ні, з точки зору захисту сім’ї і власної персони — напевно так. Чи вчинив би так я, скоріш за все, ні", — заявляв раніше Юрій Горбунов, після чого поїхав зі своєю дружиною до США.

Скандал з Юрієм Горбуновим

Нещодавно актор потрапив у гучний скандал, коли хотів зняти серіал за понад 33 мільйони гривень з бюджетних коштів. Через це українці та різні зірки почали гнівно висловлюватися на його адресу, після чого він одразу ж вирішив відмовитися від цього.

Публікація Юрія Горбунова стосовно скандалу за його участю. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український ведучий Юрій Горбунов розповів, як його шокувала російська мова в Києві.

Раніше ми розповідали про те, що телеведучий Юрій Горбунов зізнався, хто його здивував та розчарував під час війни.

Також ми повідомляли про те, що ведучий та актор Юрій Горбунов показав звернення до білорусів.