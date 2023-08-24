Юрий Горбунов объяснил, почему его пасынок не служит в Украине – что известно

Украинский телеведущий Юрий Горбунов возле своего автомобиля. Фото: скриншот с YouTube

Украинский телеведущий, актер и заслуженный артист Юрий Горбунов во время интервью рассказал о сыне его жены Екатерины Осадчей Илье. В частности, он объяснил, почему Илья сейчас находится в США вместо того, чтобы защищать Украину на фронте.

Об этом Юрий Горбунов рассказал во время интервью Алине Доротюк в YouTube.

Читайте также:

Почему сын Екатерины Осадчей не на фронте?

Известно, что сын украинской телеведущей Илья живет за границей и учится в США. Актер Юрий Горбунов объяснил, почему его пасынок Илья не служит сейчас на фронте и не защищает Украину от российских захватчиков.

Ведущий Юрий Горбунов с женой Екатериной Осадчей, детьми и пасынком Ильей. Фото: Instagram Екатерины Осадчей

Он отметил, что большое количество людей совсем не интересует настоящее положение дел. По словам Юрия Горбунова, люди, скорее всего, любят возмущаться в социальных сетях и участвовать в общественных обсуждениях.

"Это история нашего поиска врага внутри страны. Кому-то триггерит, а кому-то это нужно, кто-то этим занимается и кто-то это раздувает. А уставшие люди это поддерживают, хотя на следующий день, судя по тому, как люди извиняются, меняют свое мнение, потому что эмоции спадают, остается какая-то реальность", — выразился Юрий Горбунов.

Почему ведущий не на фронте?

Украинский телеведущий рассказал, почему он сейчас не защищает родную страну от российских окупантов. Он рассказывал, что сейчас состоит на учете, как все остальные мужчины в Украине. Кроме того, Юрий Горбунов отметил, что он не проходил курсы подготовки.

Также украинский актер отметил, что проходил военную подготовку еще в советской школе. Впрочем, он заявил, что он не знаком с военным делом, но делает все, что в его силах, для украинской армии во время полномасштабной войны.

Скандал с его участием

Недавно Юрий Горбунов попал в скандал со съемками нового сериала "СМТ Ингулец". Оказалось, что на съемки этого сериала из государственного бюджета Украины было выделено 33 миллиона гривен, что для ведущего не было столь крупной суммой.

Впрочем, после скандала украинский телеведущий отказался от этих средств, заявив, что он справится без этих денег.

Публикация ведущего Юрия Горбунова с обращением. Фото: скриншот из Instagram

"Друзья, учитывая развернувшуюся общественную дискуссию последних дней, мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "СМТ Ингулец". Хочу отметить, что ни одной гривны нами получено не было", — отметил Юрий Горбунов.

Напомним, мы писали о том, что украинский телеведущий Юрий Горбунов высказался в адрес ведущей Маши Ефросининой.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Юрий Горбунов показал себя в США вместе с супругой Екатериной Осадчей.

Также мы сообщали о том, что известный ведущий Юрий Горбунов высказался об ООН и Красном Кресте.