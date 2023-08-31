Мати Слави Дьоміна подала до суду на рідного сина – била, а тепер вимагає гроші

Український ведучий Слава Дьомін під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український теле- та радіоведучий Слава Дьомін розповів про проблеми у своїй сім’ї. Чоловік поділився своєю історією з мамою, яка в дитинстві лупцювала його, а нещодавно стала вимагати компенсацію.

Про це Слава Дьомін розповів під час інтерв’ю Тані Татарченко в YouTube.

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Виявляється, мати Слави Дьоміна вирішила подати до суду на свого сина, щоб отримати від нього аліменти. Український ведучий зазначив, що він не може позбавити свою маму батьківських прав, коли він вже повнолітній.

Телеведучий Слава Дьомін в дитинстві. Фото: Instagram Слави Дьоміна

Ведучий не став мовчати та подав апеляцію, а потім касацію, але через повномасштабну війну суд зараз не розглядає це. Він зазначив, що його мати може отримати виплати тільки за умови, якщо вона протягом трьох років подасть відповідні документи, втім, вона цього досі не зробила.

"Ми судді подавали доводи, що вона живе аж в Іспанії, а він сказав, що це довга, морально важка справа, тому він призначив їй ⅓, щоб я виплачував. Тоді я подав апеляцію. Апеляційний суд призначив ⅕, щоб я виплачував протягом трьох років. Ми подали касацію, але оскільки військовий стан, касацію суд зараз не розглядає. Щоб вона отримала виплати, їй потрібно протягом трьох років подати в виконавчу службу документи, поки вона цього не зробила, не знаю чому", — зазначив Слава Дьомін.

Що відомо про проблеми з мамою?

У Слави Дьоміна проблеми з мамою тривають вже приблизно 25 років. Виявляється, його мама била його до ран та крові, а одного разу вона навіть відправила його виносити сміття, а потім не впустила його назад додому.

Публікація Слави Дьоміна з історією про маму. Фото: скриншот з Instagram

"У нас складні стосунки вже 25 років. Вперше я пішов з дому у 13 років. Але мене швидко повернули. Мама працювала в управлінні внутрішніх справ, і в дитинстві я її боявся. Били мене за все. І навіть для профілактики. Вузьким ремінцем, шлангом від пральної машини тощо. Били до ран і крoвi. Одного разу мене відправили виносити сміття, а додому не впустили. Для профілактики", — зізнавався український ведучий.

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