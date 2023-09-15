Гоша Куценко выступил перед россиянами на Донбассе – Демин не сдержал эмоций

Украинский ведущий Слава Демин на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский ведущий Слава Демин высказался о ситуации с известным актером Гошей Куценко. В частности, автор YouTube-канала рассказал о том, как отличился российский актер украинского происхождения во время поездки на оккупированную территорию.

Об этом Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Радио- и телеведущий отметил, что Гоша Куценко появился на свет в украинском городе Запорожье, который сейчас активно обстреливается российскими войсками. Потом актер приехал на учебу во Львов, где видел, какие там люди.

Слава рассказал, что недавно российский актер с украинскими корнями приехал на Донбасс, чтобы читать стихи армии страны-агрессора, ведь ему "деньги важнее".

"Звание "чмоня недели" на этот раз получает мужчина украинского происхождения Гоша Куценко. Дело в том, что Гоша родился в Запорожье, которое сейчас очень страдает от д*билов, а затем приехал во Львов, где учился и 100% видел, что никаких нацистов во Львове нет. Но Гоше деньги важнее — такой вышел стишок. Поэтому это разочарование приехало в Донецк читать стихи "парням-защитникам"", — рассказал Слава Демин.

Ведущий Слава Демин на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

Более того, украинский ведущий утверждает, что в начале полномасштабной войны Гоша Куценко очень переживал за обстрел его родного города. Слава Демин также отметил, что на Донбасс сейчас активно едут разные звезды, которые готовы изменить принципам ради денег.

"Напомню, друзья, что в начале полномасштабного вторжения Куценко говорил, что у него сердце кровью обливается, что там, где он вырос, идет война. Если вы заметили, то сейчас там активно начали использовать этих публичных людей: Рома Зверь, КВНщики, Повалий, Шепелев, ну и другие прихлебатели, которые за гнилой рубль готовы изменить многим своим принципам", — также добавил украинский ведущий.

Гоша Куценко на Донбассе

Недавно российский актер украинского происхождения приехал на Восток, чтобы выступить перед оккупантами на концерте "в честь 80-летия освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков". Дело в том, что оккупанты сделали этот праздник своим, поэтому актер решил "поздравить" их.

Выступление Гоши Куценко перед российскими оккупантами на Донбассе. Фото: скриншот с Obozrevatel

Этот концерт состоялся у мемориала Саур-Могила, где Гоша Куценко исполнил стихотворение "Земли потрескавшейся пробки" российского поэта Константина Ваншенкина.

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