Гвинет Пэлтроу рассказала, как пила пиво и целовалась с Мэттью Перри

Актриса Гвинет Пэлтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

51-летняя актриса Гвинет Пэлтроу рассказала, как познакомилась и проводила время с Мэттью Перри 30 лет назад. Оказывается, между актерами даже был летний роман.

Об этом звезда рассказала в публикации в Instagram.

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Целовались в поле с высокой травой

Гвинет Пэлтроу почтила память звезды сериала друзья Мэттью Перри, который на днях был найден мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе. Она опубликовала сообщение, в котором рассказала о лете, которое она с Перри провела на театральном фестивале Уильямстаун.

"Я познакомилась с Мэттью Перри в 1993 году на театральном фестивале Уильямстаун в Массачусетсе. Мы оба были там большую часть лета, ставили спектакли. Он был таким смешным и таким милым, и с ним было так весело. Мы ездили купаться в ручьях, пили пиво в местном студенческом баре, целовались в поле с высокой травой. Это было волшебное лето", — вспомнила актриса.

Она рассказала, что тогда Мэттью Перри уже снялся в пилоте сериала "Друзья", однако он еще не вышел в эфир.

"Он нервничал, надеясь, что его время уже не за горами", — добавила Пэлтроу.

После летнего романа на фестивале актеры еще некоторое время оставались друзьями, пока не перестали общаться. Тем не менее, это лето Гвинет Пэлтроу запомнила навсегда.

Напомним, экс-невеста Мэтью Перри прокомментировала его смерть.

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