Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Я б різав руки": Коля Сєрга "розніс" чиновників за корупційні скандали arrow

"Я б різав руки": Коля Сєрга "розніс" чиновників за корупційні скандали

2 серпня 2023 14:17
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Коля Сєрга висловився про корупційні скандали – пропонує різати руки чиновникам
Український ведучий та музикант Коля Сєрга під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український музикант та телеведучий Коля Сєрга висловився про корупційні скандали серед українських чиновників. Зокрема, український ведучий заявив про те, що покарання для таких людей повинні бути максимально жорсткими.

Про це Коля Сєрга розповів під час інтерв’ю Олесі Бацман в YouTube.

Читайте також:

Український ведучий висловився про скандал, який виник нещодавно з колишнім військкомом Одеської області Євгеном Борисовим. Тоді цей чоловік привласнив 188 мільйонів гривень під час роботи, через що навколо нього виник гучний скандал.

Коля Серга
Український музикант Коля Сєрга на інтерв'ю Олесі Бацман. Фото: скриншот з YouTube

За словами музиканта, він дуже розлючений щодо таких ситуацій, за які раніше ніяк не карали. Ведучий також зазначив, що зараз потихеньку йде процес із затриманням та покаранням таких людей, тому їх потрібно карати дуже жорстко.

"Зараз іде прогрес потихеньку, і є надія, що він буде все більш і більш активним. Є надія, що будуть публічні покарання, будуть жорсткі покарання для тих людей, які поводяться таким чином під час війни. Я вважаю, що покарання мають бути максимально жорсткими", — заявив Коля Сєрга.

Також від розповів про те, як повинні карати в Україні таких людей, які займаються корупцією. 

"Я б різав руки. Я вважаю, що практика Сінгапуру дуже ефективна. І незважаючи на статус, на твої взаємини із цією людиною... Коли ти стаєш на шлях служіння державі, ти стаєш таким певним монахом, ти маєш розуміти, що вже перестаєш бути звичайною людиною...", — також додав український телеведучий.

Нагадаємо, ми писали про те, що український музикант Коля Сєрга розкритикував Арестовича. 

Раніше ми розповідали про те, що відомий музикант Коля Сєрга публічно принизив Монатіка. 

Також ми повідомляли про те, що музикант та ведучий Коля Сєрга презентував нову пісню.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Міст Метро: чому сполучення червоної гілки доведеться закрити і як київська влада може це вирішити

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз