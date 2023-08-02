Коля Сєрга висловився про корупційні скандали – пропонує різати руки чиновникам

Український ведучий та музикант Коля Сєрга під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український музикант та телеведучий Коля Сєрга висловився про корупційні скандали серед українських чиновників. Зокрема, український ведучий заявив про те, що покарання для таких людей повинні бути максимально жорсткими.

Про це Коля Сєрга розповів під час інтерв’ю Олесі Бацман в YouTube.

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Український ведучий висловився про скандал, який виник нещодавно з колишнім військкомом Одеської області Євгеном Борисовим. Тоді цей чоловік привласнив 188 мільйонів гривень під час роботи, через що навколо нього виник гучний скандал.

Український музикант Коля Сєрга на інтерв'ю Олесі Бацман. Фото: скриншот з YouTube

За словами музиканта, він дуже розлючений щодо таких ситуацій, за які раніше ніяк не карали. Ведучий також зазначив, що зараз потихеньку йде процес із затриманням та покаранням таких людей, тому їх потрібно карати дуже жорстко.

"Зараз іде прогрес потихеньку, і є надія, що він буде все більш і більш активним. Є надія, що будуть публічні покарання, будуть жорсткі покарання для тих людей, які поводяться таким чином під час війни. Я вважаю, що покарання мають бути максимально жорсткими", — заявив Коля Сєрга.

Також від розповів про те, як повинні карати в Україні таких людей, які займаються корупцією.

"Я б різав руки. Я вважаю, що практика Сінгапуру дуже ефективна. І незважаючи на статус, на твої взаємини із цією людиною... Коли ти стаєш на шлях служіння державі, ти стаєш таким певним монахом, ти маєш розуміти, що вже перестаєш бути звичайною людиною...", — також додав український телеведучий.

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