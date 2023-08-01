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Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

1 серпня 2023 13:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Коля Сєрга висловився про Віталія Козловського в ЗСУ – відверте зізнання
Український музикант Коля Сєрга під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український виконавець, музикант та автор пісень Коля Сєрга висловився про співака Віталія Козловського, який нещодавно отримав повістку та приєднався до лав ЗСУ. Український артист вважає, що його колега по сцені зараз на своєму місці.

Про це Коля Сєрга висловився під час інтерв’ю на каналі Олесі Бацман в YouTube.

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Відомо, що не так давно Віталій Козловський отримав повістку та прийшов до військкомату, після чого збрив свою бороду та приєднався до лав Збройних сил України. Нещодавно він пройшов спеціальну бойову підготовку, після чого склав присягу на вірність українському народу.

Публікація Віталія Козловського
Публікація Віталія Козловського з його присягою в лавах ЗСУ. Фото: instagram.com/p/Cu6UNiPAoDh/?hl=uk

Український музикант Коля Сєрга відверто зізнався, що він дивився за тим, як Віталій Козловський проходив підготовку. За словами музиканта, співак зараз проходить етап трансформації. Також Коля Сєрга зазначив, що деякий час його колега по сцені буде на передовій.

"Зараз він на своєму шляху. І я бачу, я іноді піддивляюся в соцмережах, він трансформується. Цей досвід, він трансформує. Я думаю, якийсь час точно Віталій побуде на фронті, на передовій. А там подивимося", — заявив український музикант Коля Сєрга.

Також він розповів про те, чи запросив би він свого колегу до Культурного десанту. За словами музиканта Колі Сєрги, до цього об’єднання входять, переважно, артисти-військові, які спочатку були військовими, а вже потім — артистами. 

"Ми, коли прийшли в лави ЗСУ, ми навіть не могли подумати, що колись доведеться знову співати. Ми йшли вбивати російські війська, які будуть наступати на Одесу", — також зазначив Коля Сєрга.

Нагадаємо, ми писали про те, що український музикант Коля Сєрга висловився про Арестовича. 

Раніше ми розповідали про те, що відомий артист Коля Сєрга звернувся до Монатіка зі словами вибачення. 

Також ми повідомляли про те, що український артист Коля Сєрга публічно потролив Регіну Тодоренко.

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