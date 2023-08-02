Коля Серга высказался о коррупционных скандалах – предлагает резать руки чиновникам

"Я бы резал руки": Коля Серга "разнес" чиновников за коррупционные скандалы
Известный украинский музыкант и телеведущий Коля Серга высказался о коррупционных скандалах среди украинских чиновников. В частности, украинский ведущий заявил о том, что наказания для таких людей должны быть максимально жесткими.
Об этом Коля Серга рассказал во время интервью Алесе Бацман в YouTube.
Украинский ведущий высказался о скандале, возникшем недавно с бывшим военкомом Одесской области Евгением Борисовым. Тогда этот мужчина присвоил 188 миллионов гривен во время работы, из-за чего вокруг него возник громкий скандал.
По словам музыканта, он очень взбешен по поводу таких ситуаций, за которые раньше никак не наказывали. Ведущий также отметил, что сейчас потихоньку идет процесс по задержанию и наказанию таких людей, поэтому их нужно наказывать очень жестко.
"Сейчас идет прогресс потихоньку, и есть надежда, что он будет все более и более активным. Есть надежда, что будут публичные наказания, будут жесткие наказания тем людям, которые ведут себя таким образом во время войны. Я считаю, что наказания должны быть максимально жесткими", — заявил Коля Серга.
Также он рассказал о том, как должны наказывать в Украине таких людей, которые занимаются коррупцией.
"Я бы резал руки. Я считаю, что практика Сингапура очень эффективна. И несмотря на статус, на твои отношения с этим человеком... Когда ты становишься на путь служения государству, ты становишься определенным монахом, ты должен понимать, что уже перестаешь быть обычным человеком...", — также добавил украинский телеведущий.
Напомним, мы писали о том, что украинский музыкант Коля Серга раскритиковал Арестовича.
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