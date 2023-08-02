Коля Серга высказался о коррупционных скандалах – предлагает резать руки чиновникам

Украинский ведущий и музыкант Коля Серга во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский музыкант и телеведущий Коля Серга высказался о коррупционных скандалах среди украинских чиновников. В частности, украинский ведущий заявил о том, что наказания для таких людей должны быть максимально жесткими.

Об этом Коля Серга рассказал во время интервью Алесе Бацман в YouTube.

Читайте также:

Украинский ведущий высказался о скандале, возникшем недавно с бывшим военкомом Одесской области Евгением Борисовым. Тогда этот мужчина присвоил 188 миллионов гривен во время работы, из-за чего вокруг него возник громкий скандал.

Украинский музыкант Коля Серга на интервью Алесе Бацман. Фото: скриншот с YouTube

По словам музыканта, он очень взбешен по поводу таких ситуаций, за которые раньше никак не наказывали. Ведущий также отметил, что сейчас потихоньку идет процесс по задержанию и наказанию таких людей, поэтому их нужно наказывать очень жестко.

"Сейчас идет прогресс потихоньку, и есть надежда, что он будет все более и более активным. Есть надежда, что будут публичные наказания, будут жесткие наказания тем людям, которые ведут себя таким образом во время войны. Я считаю, что наказания должны быть максимально жесткими", — заявил Коля Серга.

Также он рассказал о том, как должны наказывать в Украине таких людей, которые занимаются коррупцией.

"Я бы резал руки. Я считаю, что практика Сингапура очень эффективна. И несмотря на статус, на твои отношения с этим человеком... Когда ты становишься на путь служения государству, ты становишься определенным монахом, ты должен понимать, что уже перестаешь быть обычным человеком...", — также добавил украинский телеведущий.

Напомним, мы писали о том, что украинский музыкант Коля Серга раскритиковал Арестовича.

Ранее мы рассказывали о том, что известный музыкант Коля Серга публично унизил Монатика.

Также мы сообщали о том, что музыкант и ведущий Коля Серга представил новую песню.