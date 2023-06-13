Маша Єфросиніна розповіла про розміщення нового випуску свого шоу – зізнання

Українська телеведуча Маша Єфросиніна під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про зйомки свого телешоу "Дорослі дівчата". Популярна ведуча розповіла про те, як вона хотіла перенести зйомки, а також про те, як вона захворіла через емоційне виснаження.

Відповідну публікацію Маша Єфросиніна розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Мені особисто важко давалося рішення видавати сьогодні новий випуск Дорослих Дівчат чи ні — я перебуваю сама на емоційному дні останні чотири доби. Чесно, я навіть захворіла. Вперше за 16 місяців. Я казала команді, що не на часі зараз такі випуски. Команда показувала мені ваші коментарі під повідомленнями про скасування прем’єр — там були суто прохання не затягувати з виходом, бо сильно треба відволіктися на щось легке, аби не зійти з розуму..", — написала Маша Єфросиніна.

Українська телеведуча також заявила, що через погане самопочуття їй потрібно було полежати. Але вона вирішила подивитися новий випуск свого проєкту "Дорослі дівчата", який вона знімає разом з українською співачкою Олею Поляковою.

Маша Єфросиніна порадила подивитися новий випуск, який зможе підняти настрій кожній людині.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

"І от, сьогодні зранку, зрозумівши, що треба мені вже полежати, бо сильно зле,…я що зробила? Правильно, вирішила подивитися сама новий випуск! І мене раптом трохи попустило. Тому й ви все ж таки подивіться! Гірше точно не буде. А посміхнетесь — то радість для нас з @polyakovamusic", — також додала українська телеведуча.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська телеведуча Маша Єфросиніна засудила реакцію світу на підрив Каховської ГЕС.

Раніше ми розповідали про те, що популярна ведуча Маша Єфросиніна показала зйомки її шоу "Дорослі дівчата".

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