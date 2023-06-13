Маша Ефросинина рассказала о размещении нового выпуска своего шоу – признание

Украинская телеведущая Маша Ефросинина во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о съемках своего телешоу "Взрослые девочки". Популярная ведущая рассказала о том, как она хотела перенести съемки, а также о том, как она заболела из-за эмоционального истощения.

Соответствующую публикацию Маша Ефросинина разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Мне лично трудно давалось решение выдавать сегодня новый выпуск "Взрослых девочек" или нет — я нахожусь сама на эмоциональном дне последние четырех суток. Честно, я даже заболела. Впервые за 16 месяцев. Я говорила команде, что не время сейчас для таких выпусков. Команда показывала мне ваши комментарии под сообщениями об отмене премьер — там была сугубо просьба не затягивать с выходом, потому что надо отвлечься на что-то легкое, чтобы не сойти с ума.." — написала Маша Ефросинина.

Украинская телеведущая также заявила, что из-за плохого самочувствия ей нужно было полежать. Но она решила посмотреть новый выпуск своего проекта "Взрослые девочки", который она снимает вместе с украинской певицей Олей Поляковой.

Маша Ефросинина посоветовала посмотреть новый выпуск, который сможет поднять настроение каждому человеку.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

"И вот, сегодня утром, поняв, что надо мне уже полежать, потому что сильно плохо, я что сделала? Правильно, решила посмотреть сама новый выпуск! И меня вдруг немного попустило. Поэтому и вы все же посмотрите! Хуже точно не будет. А улыбнетесь — это радость для нас с @polyakovamusic", — также добавила украинская телеведущая.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская телеведущая Маша Ефросинина осудила реакцию мира на подрыв Каховской ГЭС.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная ведущая Маша Ефросинина показала съемки ее шоу "Взрослые девочки".

Также мы сообщали, что украинская телеведущая Маша Ефросинина осудила российского певца Филиппа Киркорова.