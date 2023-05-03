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"Я не знал, что делать": лидер "O.Torvald" Женя Галич чуть не распустил свою группу?

3 мая 2023 12:14
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Женя Галич рассказал, как война его подкосила – украинский артист мог распустить группу "O.Torvald"
Фронтмен группы "O.Torvald" Женя Галич во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский певец и лидер группы "O.Torvald" Женя Галич дал откровенное интервью. Фронтмен украинской рок-группы рассказал, почему он долгое время не мог писать песни, а также признался, почему решил взять паузу в музыкальной карьере.

Об этом Женя Галич рассказал в интервью ЖВЛ в YouTube.

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С 24 февраля, когда в Украине началась полномасштабная война и многие звезды написали множество новых песен на тему нападения, лидер группы "O.Torvald" не выпустил никаких новых песен. В интервью 39-летний певец признался, почему так долго не выпускал песни и почему взял паузу в карьере.

Женя Галич
Украинская рок-группа "O.Torvald" во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

По словам Жени Галича, еще в начале войны в Украине, которую начала россия, музыканты рок-группы начали решать, что им делать дальше. Украинский артист заявил, что у него был такой период в жизни, когда он просто не мог писать новые треки и совсем не хотел выходить на сцену.

Он даже хотел закрыть свой проект, но впоследствии понял, что россия не должна влиять на его жизнь. Несмотря на боль и усталость, украинский артист решил, что ему нужно продолжать жить и делать свою карьеру и дальше.

"Я не мог писать из-за психологического состояния. Я не мог себе это позволить. Я поставил себе блок на то, что я не хочу писать. Мы начали давать концерты и я понял, что на 3-4 песни я начинаю неловко себя чувствовать. не знал, что делать, о чем говорить. Мне хотелось закончить это все и уйти. А сейчас очень хочется играть, жить. Последние полтора месяца я пишу каждый день", – признался украинский артист Женя Галич.

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