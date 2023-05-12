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"Я вже в дорозі": Камалія кинула рідних дітей та втікла від чоловіка?

12 травня 2023 15:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Камалія показала себе в літаку – куди їде співачка
Українська співачка Камалія під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома та найбагатша українська співачка Камалія показала своїм шанувальникам, чим вона зараз займається. Популярна виконавиця показала фотографію з приватного літака, де вона сидить в окулярах та навушниках, та заявила на публіку, що вона вже в дорозі.

Відповідну фотографію Камалія розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Не так давно українська співачка заявила про розлучення зі своїм чоловіком, мільярдером Мохаммадом Захуром. Це рішення вона прийняла через доньку чоловіка, яка є росіянкою. Камалія посварилася з нею через війну в Україні, а Захур став на бік доньки, тому вона вирішила від нього піти.

Нещодавно Камалія заявила, що вона летить у Пакістан, тому, ймовірно, фотографія з літака на сторінці співачки в Instagram свідчить саме про цю поїздку.

"Друзі, я вже в дорозі Побажайте, будь ласка, удачі", — написала відома українська співачка Камалія, розмістивши фотографію, де можна її побачити у літаку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Численні користувачі не змогли стримати емоцій та почали висловлювати свою думку. Люди стали залишати безліч різних коментарів під фотографією співачки, де висловилися про її поїздку.

"Бажаю вам удачі, щастя, взаеморозуміня, і щоб путін виві свої війська з України, і щоб Ілон Маск, і Джеф Безос, Біл Гейц, Стів Возняк, Марк Цукерберг, і Барухі,Родшельди , Рокфейлери подарили нам трильен ЕВРО НА РЕМОНТ НАШИХ БУДИНКІВ", "Удачі, Вам наша чарівна, талановита Українка! Дякую Вам за все що Ви робите для наближення нашої Перемоги. Нехай Вам щастить!", "Успіху вам. Хай Бог допоможе вам в вашій справі. Слава Україні! Честь і хвала таким патріотам як ви з чоловіком", — написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки співачки Камалії. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки співачки Камалії. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки співачки Камалії. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Камалія показала дім, який їй після розлучення залишив Мохаммад Захур.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Камалія вийшла на публіку з чоловіком після новин про розлучення.

Також ми повідомляли про те, що українська виконавиця Камалія розлучається з чоловіком після 20 років шлюбу.

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