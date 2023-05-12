Камалия показала себя в самолете – куда едет певица

Украинская певица Камалия во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная и самая богатая украинская певица Камалия показала своим поклонникам, чем она сейчас занимается. Популярная исполнительница показала фотографию из частного самолета, где она сидит в очках и наушниках, и заявила публике, что она уже в пути.

Соответствующую фотографию Камалия разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Не так давно украинская певица заявила о разводе со своим мужем, миллиардером Мохаммадом Захуром. Это решение она приняла из–за дочери мужа, которая является россиянкой. Камалия поссорилась с ней из–за войны в Украине, а Захур принял сторону дочери, поэтому она решила от него уйти.

Недавно Камалия заявила, что она летит в Пакистан, поэтому фотография с самолета на странице певицы в Instagram, вероятно, свидетельствует именно об этой поездке.

"Друзья, я уже в дороге Пожелайте, пожалуйста, удачи", — написала известная украинская певица Камалия, разместив фотографию, где ее можно увидеть в самолете.

Многочисленные пользователи не смогли сдержать чувств и начали выражать свое мнение. Люди стали оставлять множество разных комментариев под фотографией певицы, где высказались о ее поездке.

"Желаю вам удачи, счастья, взаимопонимания, и чтобы пути вывели свои войска из Украины, и чтобы Илон Маск, и Джеф Безос, Билл Гейц, Стив Возняк, Марк Цукерберг, и Барухи, Родшельды, Рокфейлеры подарили нам триллион ЕВРО НА РЕМОНТ", "Удачи, Вам наша очаровательная, талантливая Украинка! Спасибо Вам за все что Вы делаете для приближения нашей Победы. Пусть Вам везет!", "Удачи вам. Пусть Бог поможет вам в вашем деле. Слава Украине! Честь и хвала таким патриотам как вы с мужем", — написали люди в комментариях.

Комментарии со страницы певицы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы певицы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы певицы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Камалия показала дом, который ей после развода оставил Мохаммад Захур.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Камалия вышла на публику с мужем после новостей о разводе.

Также мы сообщали о том, что украинская исполнительница Камалия разводится с мужем после 20 лет брака.