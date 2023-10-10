Украинцы обвинили Надю Дорофееву в деградации — разочаровала фанатов

Украинская певица Надя Дорофеева в рекламе компании Puma. Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Украинская певица, бывшая участница группы "Время и Стекло" и тренер шоу "Голос країни" Надя Дорофеева поделилась новым видео. На кадрах популярная исполнительница станцевала под свой новый трек в очень странном образе, который сразу осудили украинцы.

Соответствующее видео появилось на официальной странице Нади Дорофеевой в Instagram.

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Публикация в соцсети

Известная артистка поделилась веселым видео, где она танцует под свой новый трек "На самоті". На кадрах Надя стоит возле обычной белой стены, одетая в очень странную одежду. Популярная певица показала себя в широких джинсах и черной кофте с длинными рукавами.

Особое внимание поклонников она привлекла из-за пушистой шапки с ушами зайца и черных солнцезащитных очков. Она исполнила, вероятно, очередной тренд с TikTok и отметила, что под ее новую песню в этом сервисе уже очень большое количество танцев.

"В Тик-Токе уже 1500 ваших видосов", — коротко подписала свое видео известная украинская певица Надя Дорофеева.

Публикация со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Реакция фолловеров

Конечно, такое видео на странице артистки не осталось без внимания пользователей сети. Под кадрами люди, которые подписаны на Надю Дорофееву в Instagram, начали оставлять свои комментарии, причем как хорошие, так и не очень.

Такое впечатление, что Надя всегда пела на украинском, так круто, на повторе уже неделю

Не знаю, мне почему-то норм) Сама удивилась, наверное такое состояние души, что не хватает такой дуристики. А эти движения руками

Раньше такие песни со смыслом и душой! Извините, ну это вообще ни о чем, да еще образ обдолбанного кролика, не зашло

Деградация человечества полная, р*ша отдыхает

Какая х*рня. Взрослая красивая женщина, а вытворяет, как ребенок в детском саду на празднике осени

Извини. Но что это? Что со ртом? Что с голосом? Что вообще с образом? Без обид. Недавно слушала новую песню Огневич. Голос ммм... А я когда-то была твоей фанаткой. Надя, меняй что-то

Да, Надя, не на пользу вам пошел второй брак. Вы были раньше на высоте, песни имели смысл, а это что-то такое, чтобы было

Комментарий со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Новая песня артистки

Недавно украинская певица представила новую песню под названием "На самоті", где она показала себя в разных образах. Этот трек за несколько дней набрал более 300 тысяч просмотров, а клип занял второе место в списке музыкальных видео на вкладке "В тренде".

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