Украинцы обвинили Надю Дорофееву в деградации — разочаровала фанатов

"Как ребенок на празднике осени": Дорофеева оконфузилась из-за странного образа
Украинская певица, бывшая участница группы "Время и Стекло" и тренер шоу "Голос країни" Надя Дорофеева поделилась новым видео. На кадрах популярная исполнительница станцевала под свой новый трек в очень странном образе, который сразу осудили украинцы.
Соответствующее видео появилось на официальной странице Нади Дорофеевой в Instagram.
Публикация в соцсети
Известная артистка поделилась веселым видео, где она танцует под свой новый трек "На самоті". На кадрах Надя стоит возле обычной белой стены, одетая в очень странную одежду. Популярная певица показала себя в широких джинсах и черной кофте с длинными рукавами.
Особое внимание поклонников она привлекла из-за пушистой шапки с ушами зайца и черных солнцезащитных очков. Она исполнила, вероятно, очередной тренд с TikTok и отметила, что под ее новую песню в этом сервисе уже очень большое количество танцев.
@nadyadorofeeva
Растаяла мороженым по платью 🖤♬ В одиночестве - nadyadorofeeva
"В Тик-Токе уже 1500 ваших видосов", — коротко подписала свое видео известная украинская певица Надя Дорофеева.
Реакция фолловеров
Конечно, такое видео на странице артистки не осталось без внимания пользователей сети. Под кадрами люди, которые подписаны на Надю Дорофееву в Instagram, начали оставлять свои комментарии, причем как хорошие, так и не очень.
- Такое впечатление, что Надя всегда пела на украинском, так круто, на повторе уже неделю
- Не знаю, мне почему-то норм) Сама удивилась, наверное такое состояние души, что не хватает такой дуристики. А эти движения руками
- Раньше такие песни со смыслом и душой! Извините, ну это вообще ни о чем, да еще образ обдолбанного кролика, не зашло
- Деградация человечества полная, р*ша отдыхает
- Какая х*рня. Взрослая красивая женщина, а вытворяет, как ребенок в детском саду на празднике осени
- Извини. Но что это? Что со ртом? Что с голосом? Что вообще с образом? Без обид. Недавно слушала новую песню Огневич. Голос ммм... А я когда-то была твоей фанаткой. Надя, меняй что-то
- Да, Надя, не на пользу вам пошел второй брак. Вы были раньше на высоте, песни имели смысл, а это что-то такое, чтобы было
Новая песня артистки
Недавно украинская певица представила новую песню под названием "На самоті", где она показала себя в разных образах. Этот трек за несколько дней набрал более 300 тысяч просмотров, а клип занял второе место в списке музыкальных видео на вкладке "В тренде".
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