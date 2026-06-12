Аромати, що пахнуть на мільйони: парфуми з дорогим шлейфом

Дорогі на вигляд парфуми. Фото: magnific

Колись вершиною розкоші вважалася сумочка Birkin, на яку збирали роками або чекали в чергах. Сьогодні ж усе змінилося і статусність стала непомітною для очей, але відчутною для нюху. У трендах соцмереж, зокрема в TikTok, мільйони переглядів набирають відео про те, як пахнути "на всі гроші". І дійсно, вишуканий парфумерний шлейф доступний кожному, а не лише обраному відсотку багатіїв.

Детальніше про це розповість Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

Як виявилося, хороший парфум реально знайти за цілком притомні гроші. Але потрібно розбиратися в правильних нотах і розуміти, які саме компоненти роблять звучання парфумів благородним та глибоким.

Які аромати мають розкішний шлейф

Мускус — це база більшості парфумів, але коли він виходить на перший план, твориться справжня магія. Якісний мускус зливається зі шкірою, створюючи ілюзію вашого власного, неймовірно привабливого запаху. Залежно від оточення він може ставати то пудровим, то трохи землистим або солодкуватим.

Яскравий приклад — аромат Missing Person від Phlur, де мускус змішався з ніжними квітами та теплим сандалом, даруючи абсолютний спокій. Також варто придивитися до культового 11 11 від Lake & Skye. Ще як один з варіантів, Free the Musk від Dossier.

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Вершкова деревина

Сандал і кашемірове дерево парфумери просто обожнюють, адже вони випаровуються найповільніше, тому забезпечують той самий довгий, привабливий шлейф, який асоціюється з дорогою парфумерією.

Ariana Grande Lovenotes Plush Vanilla — чудовий приклад. Попри ваніль у назві, завдяки деревині цей аромат не пахне кондитерською лавкою, він глибокий і серйозний.

Boy Smells Woodphoria пропонує нетривіальний мікс кокосової води, кардамону, інжиру та кедра.

Bois de Balincourt від Maison Louis Marie — окрема любов завдяки суміші сандала, кедра та спецій.

Квіткові аромати

Зробити бюджетний парфум із природним запахом троянди — завдання майже нереальне, у недорогих флаконах вона часто віддає дешевою синтетикою. Тому краще шукати інші квіти, які за замовчуванням звучать витончено: ірис, фіалку або неролі.

Ірис дає благородну прохолоду та пудровий фініш, фіалка відповідає за витонченість, а гіркуватий неролі асоціюється з бездоганною чистотою. Придивіться до Snif Me, де ірис поєднали з фруктами. Також цікаво звучать Issey Miyake Solar Violet із соковитою грушею та Cyklar Naked Neroli, що створює ефект свіжості після елітного спа-салону.

Сучасна амбра

Амбра дарує аромату солодкувато-солоне, тілесне тепло. Вона неймовірно стійка і має здатність трансформуватися на кожній людині по-своєму.

Для любителів мінімалізму є Amber Roll-On від Nemat International — це чиста парфумерна олія, яку можна наносити соло або міксувати з іншими парфумами для стійкості. Більш складний варіант — Glossier You Doux, де амброксан поєднали з димним ладаном та миррою, через що люди часто запитують: "Ого, чим це від тебе так розкішно пахне?". Ну а в Coach Gold амбра красиво розкривається після старту з рожевого перцю та мигдалевого цвіту.

Раніше ми писали про те, які парфуми 90-х можна вважати класикою. Вони досі мають розкішне звучання та незабутній шлейф.

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