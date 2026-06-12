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Главная Гламур Как пахнуть дорого: подборка духов с роскошным ароматом

Как пахнуть дорого: подборка духов с роскошным ароматом

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 22:05
Ароматы, что пахнут на миллион: духи с дорогостоящим шлейфом
На вид дорогие духи. Фото: magnific

Когда-то вершиной роскоши считалась сумочка Birkin, на которую копили годами или ждали в очередях. Сегодня же все изменилось, и статус стал незаметным для глаз, но ощутимым для обоняния. В трендах соцсетей, в частности в TikTok, миллионы просмотров набирают видео о том, как пахнуть "на все деньги". И действительно, изысканный парфюмерный шлейф доступен каждому, а не только избранному проценту богачей.

Подробнее об этом расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Как оказалось, хороший парфюм реально найти за вполне разумные деньги. Но нужно разбираться в правильных нотах и понимать, какие именно компоненты делают звучание парфюмов благородным и глубоким.

Какие ароматы обладают роскошным шлейфом

Мускус — это база большинства парфюмов, но когда он выходит на первый план, творится настоящая магия. Качественный мускус сливается с кожей, создавая иллюзию вашего собственного, невероятно привлекательного запаха. В зависимости от окружающей обстановки он может становиться то пудровым, то немного землистым или сладковатым.

Яркий пример — аромат Missing Person от Phlur, где мускус смешался с нежными цветами и теплым сандалом, даря абсолютное спокойствие. Также стоит присмотреться к культовому 11 11 от Lake & Skye. Еще один из вариантов — Free the Musk от Dossier.

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Сливочная древесина

Сандал и кашемировое дерево парфюмеры просто обожают, ведь они испаряются медленнее всего, поэтому обеспечивают тот самый длинный, привлекательный шлейф, который ассоциируется с дорогой парфюмерией.

  • Ariana Grande Lovenotes Plush Vanilla — прекрасный пример. Несмотря на ваниль в названии, благодаря древесине этот аромат не пахнет кондитерской, он глубокий и серьезный.
  • Boy Smells Woodphoria предлагает нетривиальный микс кокосовой воды, кардамона, инжира и кедра.
  • Bois de Balincourt от Maison Louis Marie — отдельная любовь благодаря смеси сандала, кедра и специй.

Цветочные ароматы

Сделать бюджетный парфюм с натуральным запахом розы — задача почти нереальная, в недорогих флаконах она часто пахнет дешевой синтетикой. Поэтому лучше искать другие цветы, которые по умолчанию звучат утонченно: ирис, фиалку или нероли.

Ирис дарит благородную прохладу и пудровый финиш, фиалка отвечает за утонченность, а горьковатый нероли ассоциируется с безупречной чистотой. Присмотритесь к Snif Me, где ирис соединили с фруктами. Также интересно звучат Issey Miyake Solar Violet с сочной грушей и Cyklar Naked Neroli, создающий эффект свежести после элитного спа-салона.

Современная амбра

Амбра придает аромату сладковато-соленое, телесное тепло. Она невероятно стойкая и обладает способностью трансформироваться на каждом человеке по-своему.

Для любителей минимализма есть Amber Roll-On от Nemat International — это чистое парфюмерное масло, которое можно наносить соло или миксовать с другими духами для стойкости. Более сложный вариант — Glossier You Doux, где амброксан сочетается с дымным ладаном и миррой, из-за чего люди часто спрашивают: "Ого, чем это от тебя так роскошно пахнет?". Ну а в Coach Gold амбра красиво раскрывается после старта из розового перца и миндального цвета.

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Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
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