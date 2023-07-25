Надя Дорофеева показала, как она изменилась – детские и взрослые фото

Бывшая участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева на фотосессии посреди улицы. Фото: instagram.com/p/CvHHxOeAdBl/?img_index=1

Украинская певица и бывшая участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева поразила своих поклонников. Известная исполнительница показала, как она выглядела в детстве, и сравнила детские фотографии со снимками того, какая она сейчас.

Соответствующими фотографиями Надя Дорофеева поделилась на своей странице в Instagram.

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В профиле украинской певицы появились интересные фотографии, где она продемонстрировала свой стиль в детские годы и сейчас. Глядя на фотографии, можно увидеть, как изменился стиль Нади Дорофеевой с детства.

Украинская артистка отметила, что с самого детства закладываются некоторые вещи в человеке. Также она заявила, что очень ей смешно от того, как за многие годы изменился ее стиль.

"Правильно говорят, что фундамент образования, привычек, вкусов — закладывается в детстве. Смотрю на то, как изменился мой стиль, и ржу, потому что никак", — написала под своими фотографиями Надя Дорофеева.

Эти фотографии, появившиеся на странице украинской певицы, не остались без внимания ее подписчиков. Поэтому под ними сразу же начали появляться разные комментарии, где люди стали высказывать свое мнение по поводу внешности Нади Дорофеевой.

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Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Надя Дорофеева получила много критики за возвращение в шоу "Голос країни".

Ранее мы рассказывали, что популярная артистка Надя Дорофеева сообщила о возвращении в известное шоу.

Также мы сообщали, что украинская исполнительница Надя Дорофеева ответила хейтерам за свой брак с Мишей Кацуриным.