Камалія заявила, що не може бачитися з доньками після розлучення – де вони зараз

Співачка Камалія з колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська співачка Камалія розповіла публіці про те, що відбувається в її сім’ї після розлучення з олігархом Мохаммадом Захуром. Популярна артистка заявила, що вона не може бачитися зі своїми доньками через те, що її колишній чоловік забрав їх.

Відповідну публікацію Камалія розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Нещодавно стало відомо, що українська співачка розлучилася зі своїм чоловіком, відомим олігархом Мохаммадом Захуром, після 20 років шлюбу. Тепер Камалія зізналася, що вони не може бачитися зі своїми доньками, які зараз залишились з її колишнім чоловіком.

Співачка Камалія з колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром та доньками на фотосесії. Фото: instagram.com/p/Cp_mXHBoj3U/

Українська зірка поділилася сімейною фотографію, де можна побачити її колишнього, який сидить на коні, та двох доньок біля нього. Камалія зазначила, що цього разу вона не змогла приєднатися до своїх доньок та чекає на їхні канікули.

"Як же я скучила за моїми дівчатками. А сьогодні вони з Захуром їдуть на три дні до Бельгії, щоб покататися на моєму улюбленому коні Gangham Style. А мама, на жаль, дуже зайнята в Україні, тому цього разу не змогла приєднатися(( Та все ж ми обовʼязково зустрінемось і покатаємось усією сімʼєю вже наприкінці травня, коли у Арабелли і Мірабелли будуть невеличкі канікули", — написала Камалія.

Люди в коментарях не змогли змовчати та почали залишати свою думку під фотографією української співачки, де видно її колишнього чоловіка та доньок.

"Ви ж казали що ви розводитесь з чоловіком?", "Камалія, ви дуже гарна мама і чудова дружина! Багато вам щастя і кохання!", "Очень красивые девочки куколки и папа Король будьте всегда здоровы и счастливы дорогая Камалия", "Странный развод", — написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Камалія розповіла, чому її доньки після розлучення залишилися з Мохаммадом Захуром.

Раніше ми розповідали, що популярна артистка Камалія показала чоловіка та доньок в своєму новому кліпі.

Також ми повідомляли про те, що українська зірка Камалія згадала, як вона виступала в росії.