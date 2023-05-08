Камалия заявила, что не может видеться с дочерями после развода – где они сейчас

Певица Камалия с бывшим мужем Мохаммадом Захуром во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица Камалия рассказала публике о том, что происходит в ее семье после развода с олигархом Мохаммадом Захуром. Популярная артистка заявила, что она не может видеться со своими дочерьми из-за того, что ее бывший муж забрал их.

Соответствующую публикацию Камалия разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Недавно стало известно, что украинская певица рассталась со своим мужем, известным олигархом Мохаммадом Захуром, после 20 лет брака. Теперь Камалия призналась, что они не могут видеться со своими дочерьми, которые сейчас остались с ее бывшим мужем.

Певица Камалия с бывшим мужем Мохаммадом Захуром и дочерьми на фотосессии. Фото: instagram.com/p/Cp_mXHBoj3U/

Украинская звезда поделилась семейной фотографией, где можно увидеть ее сидящего на коне бывшего и двух дочерей возле него. Камалия отметила, что в этот раз она не смогла присоединиться к своим дочерям и ждет их каникул.

"Как же я соскучилась по моим девочкам А сегодня они с Захуром едут на три дня в Бельгию, чтобы прокатиться на моем любимом коне Gangham Style А мама, к сожалению, очень занята в Украине, поэтому на этот раз не смогла присоединиться(( И все же мы обязательно встретимся и покатаемся всей семьей уже в конце мая, когда у Арабеллы и Мирабеллы будут небольшие каникулы", — написала Камалия.

Люди в комментариях не смогли смолчать и начали оставлять свое мнение под фотографией украинской певицы, где виден ее бывший муж и дочери.

"Выж говорили что вы разводитесь с мужем?", "Камалия вы очень хорошая мама и прекрасная жена! Богато вам счастья и любви!", "Очень красивые девочки куколки и папа Король будьте всегда здоровы и счастливы дорогая Камалия", "Странный развод", — написали люди в комментариях.

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Камалия рассказала, почему ее дочери после развода остались с Мохаммадом Захуром.

Ранее мы рассказывали, что популярная артистка Камалия показала мужа и дочерей в своем новом клипе.

Также мы сообщали, что украинская звезда Камалия вспомнила, как она выступала в россии.