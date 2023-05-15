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"Как же развод?": Камалию с опухшим лицом обвинили в очередном пиаре

15 мая 2023 10:56
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Камалия показала себя с мужем на фоне их развода – кадры из Пакистана
Самая богатая певица Украины Камалия в программе "Сніданок с 1+1". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица и самая богатая артистка Украины Камалия ввела поклонников в заблуждение. Популярная исполнительница показала репетицию выступления в Пакистане, где можно увидеть и ее мужа Мохаммеда Захура, с которым она собиралась развестись.

Соответствующие кадры Камалия разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Недавно украинская исполнительница заявила о том, что она собирается расставаться со своим мужем, олигархом Мохаммадом Захуром, с которым она прожила в браке 20 лет. Но после этого на ее странице в Instagram начали появляться общие фото и видео с Захуром.

Поэтому украинцы начали сомневаться в том, что она действительно с ним разводится. Более того, Камалия показала кадры, где она в Пакистане готовится к выступлению. Глядя на видео, можно заметить и ее мужа, решавшего какие–то вопросы, пока Камалия готовилась к выступлению.

"Продолжаем готовиться к съемкам в Пакистане. Занятия по хореографии", — подписала свои кадры украинская исполнительница Камалия.

Многочисленные пользователи начали делиться своим мнением, оставляя разные комментарии под кадрами украинской певицы.

"А как же развод? опять любовь — морковь очередной пиар", "А лице опухше від ботекєсу", "Наташа, немного грациознее и пластичнее движения на Востоке женщины делают в танце. Посмотрите в internete видео, как танцуют индийские танцовщицы. Успехов и всего самого наилучшего Вам!!!" — написали в комментариях подписчики украинской певицы.

Комментарии со страницы Камалии
Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Камалии
Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Камалии
Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская исполнительница Камалия рассказала о совместной поездке со своим мужем Мохаммадом Захуром.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная певица Камалия показала роскошный дом, который оставил ей после развода ее муж.

Также мы сообщали, что украинская артистка Камалия заявила о разводе с мужем после 20 лет брака.

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