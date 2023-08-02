Надя Дорофеева показала съемки популярного шоу – украинцам это не понравилось

Украинская певица Надя Дорофеева во время выступления на радиостанции "Наше Радио". Фото: скриншот с YouTube

Украинская исполнительница, актриса и бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассказала о съемках нового сезона шоу "Голос країни". В частности, украинская артистка рассказала о своих волнениях и показала свое кресло на проекте.

Соответствующими фотографиями Надя Дорофеева поделилась на своей странице в Instagram.

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Известно, что скоро на экраны выйдет новый сезон популярного вокального шоу "Голос країни". Тренерами нового сезона стала солистка рок-группы "The Hardkiss" Юлия Санина, участник группы "KALUSH ORCHESTRA" КилимМэн, певец Артем Пивоваров и бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева.

На официальной странице Нади Дорофеевой появились фотографии съемок нового сезона шоу.

"Жду и волнуюсь, как впервые. Но на этот раз точно знаю, что он будет самым эмоциональным за всю свою историю. Я очень жду талантливых и искренних людей в свою команду. Я хочу найти "своих". До встречи, моя команда", — написала Надя Дорофеева.

Публикация певицы Нади Дорофеевой со съемок нового сезона шоу "Голос країни". Фото: скриншот из Instagram

Впрочем, люди в комментариях начали реагировать довольно гневно, выражаясь об этом развлекательном шоу во время полномасштабной войны.

Зачем, разве сейчас время, кто это должен смотреть?

Ну, конечно, больше нечем заняться, как смотреть и поддерживать ее. Война в стране, есть за кого и что волноваться и кого поддерживать. Будь ее муж на войне, интересно, было бы ей до проекта? Слава Украине

Только деньги и надо.. Никакого уважения к военным, семьям погибших и раненых.. Какое на х** шоу сейчас.

К сожалению, не понимаю смысла в этом. Война…

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

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