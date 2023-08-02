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"Какое нах*й шоу?": разъяренные украинцы публично "выругали" Надю Дорофееву

2 августа 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Надя Дорофеева показала съемки популярного шоу – украинцам это не понравилось
Украинская певица Надя Дорофеева во время выступления на радиостанции "Наше Радио". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская исполнительница, актриса и бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассказала о съемках нового сезона шоу "Голос країни". В частности, украинская артистка рассказала о своих волнениях и показала свое кресло на проекте.

Соответствующими фотографиями Надя Дорофеева поделилась на своей странице в Instagram.

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Известно, что скоро на экраны выйдет новый сезон популярного вокального шоу "Голос країни". Тренерами нового сезона стала солистка рок-группы "The Hardkiss" Юлия Санина, участник группы "KALUSH ORCHESTRA" КилимМэн, певец Артем Пивоваров и бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева.

На официальной странице Нади Дорофеевой появились фотографии съемок нового сезона шоу.

"Жду и волнуюсь, как впервые. Но на этот раз точно знаю, что он будет самым эмоциональным за всю свою историю. Я очень жду талантливых и искренних людей в свою команду. Я хочу найти "своих". До встречи, моя команда", — написала Надя Дорофеева.

Публикация Нади Дорофеевой
Публикация певицы Нади Дорофеевой со съемок нового сезона шоу "Голос країни". Фото: скриншот из Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Впрочем, люди в комментариях начали реагировать довольно гневно, выражаясь об этом развлекательном шоу во время полномасштабной войны.

  • Зачем, разве сейчас время, кто это должен смотреть?
  • Ну, конечно, больше нечем заняться, как смотреть и поддерживать ее. Война в стране, есть за кого и что волноваться и кого поддерживать. Будь ее муж на войне, интересно, было бы ей до проекта? Слава Украине
  • Только деньги и надо.. Никакого уважения к военным, семьям погибших и раненых.. Какое на х** шоу сейчас.
  • К сожалению, не понимаю смысла в этом. Война…
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Надя Дорофеева показала, как она изменилась через несколько лет.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская артистка Надя Дорофеева показала романтический момент в рядах ВСУ.

Также мы сообщали о том, что украинская исполнительница Надя Дорофеева показала себя без макияжа.

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